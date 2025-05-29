Tarihi konağı rant kül etmiş

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında 1 Ağustos 2010’da protokol imzalandı. Protokol kapsamında, Vezirköprü ilçesinde yer alan Tarihi Taşhan isimli taşınmaz, “Eğitim, sosyal ve kültürel amaçlı” kullanılmak üzere AKP idaresindeki Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne kiralandı.

Yusuf Ziya Yılmaz başkanlığındaki belediye, “Eğitim, sosyal ve kültürel amaçlı” olarak kullanılması amacıyla kiraladığı tarihi konağı, şartnameye aykırı olarak alt kiracıya verdi. Kiracının tarihi konağı, “Ticari amaçla” kullandığı belirlendi. Edinilen bilgiye göre, konak uzun yıllar boyunca restoran olarak kullanıldı.

TESPİT DAVASI

Tarihi Taşhan’da, 29 Eylül 2014 tarihinde büyük bir yangın yaşandı. Tarihi yapı, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yangına yönelik ilk rapor, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nca hazırlandı. Raporda, yangının elektrik tesisatındaki bir arıza nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

Sulh Hukuk Mahkemesi de yangının nedeninin belirlenmesi amacıyla tespit davası açtı. Mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi heyeti, tarihi konağa giderek keşif çalışması yaptı ve 20 Ekim 2014 tarihinde bir keşif raporu hazırladı. Raporda, yangının restoran olarak kullanılan binanın mutfağının bacasından çıktığı kaydedildi.

BELEDİYE ASLİ SORUMLU

Bilirkişi heyetinin raporu üzerine Vakıflar Bölge Müdürlüğü, tarihi konaktaki yangın nedeniyle oluşan maddi zararı belediyenin karşılamasını istedi. Başkanlık, “Zarar ile ilgili kusur tespiti yapılmadığı” gerekçesiyle ödemeyi reddetti.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü, başkanlığın ödemeyi reddetmesi üzerine alacak davası için yargıya başvurdu. Mahkeme, taşınmaza sigorta yaptırmadığı gerekçesiyle belediyeyi sorumlu tuttu. Kararın ardından belediye, zararın tamamını karşılamak durumunda kaldı.

Konu, kamu zararı meydana gelmesi nedeniyle Ekim 2024’te Sayıştay’ın gündemine de taşındı. Sayıştay’da yapılan yargılamanın konusunun, “Yangın nedeniyle belediye bütçesinden yapılan ödemenin yol açtığı kamu zararından kimin sorumlu olduğunun tespit edilmesi” olduğu bildirildi. Sayıştay, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiraladığı taşınmazı kira sözleşmesine aykırı olarak üçüncü kişilere kiralayan belediye başkanının kamu zararında asli sorumlu olduğuna hükmetti. Bütçeden yapılan ödemenin, belediye başkanından tahsil edilmesi gerektiği ifade edildi.