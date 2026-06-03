Tarihi kurumlar batıyor: TCDD’de 35,5 milyar TL’lik zarar

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün (TCDD) 2025 yılı mali raporu gecikmeli olarak açıklandı. Rapor, liyakatsiz atamalar ile gündeme gelen kurumun içinde bulunduğu borç batağını ortaya koydu. Muhalefetin, “İktidarın arka bahçesi oldu” eleştirileri yönelttiği idarenin 2022 yılında 6 milyar 666 milyon 422 bin TL olan net dönem zarının, 2025 yılının sonunda 35 milyar TL’yi aştığı öğrenildi.

AKP hükümetleri döneminde kötü yönetim ve liyakatsiz görevlendirme iddiaları nedeniyle tartışılan TCDD’nin 2025 yılı mali verileri hazırlandı. Veriler, iktidarın özelleştirme ajandasında olduğu savunulan kurumun zararının boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi.

TARİHİ REKOR

TCDD 2025 yılında, 35 milyar 530 milyon 352 bin TL’lik net dönem zararına imza attı. Kurumun ticari borçları ise 23 milyar 762 milyon 388 bin TL olarak gerçekleşti. TCDD’de 2025 yılı sonunda imza atılan 35,5 milyar TL’lik zarar, “Kurum tarihinin rekor zarar tutarı” olarak kayıtlara geçti.

TCDD’nin zararında yıllar itibarıyla yaşanan artış da dikkati çekti. 2018 yılında 2 milyar 557 milyon TL, 2019 yılında 3 milyar 866 milyon TL olan kurumun zararı, 2020-2025 döneminde yıllara göre şöyle sıralandı:

2020: 3 milyar 866 milyon TL

2021: 4 milyar 34 milyon TL

2022: 6 milyar 386 milyon TL

2023: 11 milyar 400 milyon TL

2024: 24 milyar 504 milyon TL

2025: 35 milyar 530 milyon TL

BORÇ YÜKÜ

Kurumun mali ve ticari borçlarında da çarpıcı artış kaydedildi. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılında 2 milyar 955 milyon 470 bin TL olan mali borçları, 2025 yılının sonunda 5 milyar 389 milyon 733 bin TL’ye tırmandı.

Benzer bir artış ticari borçlarda da yaşandı. 2022 yılında 5 milyar 953 milyon 359 bin TL olan TCDD’nin ticari borçları, 2025 yılının sonunda 23 milyar 762 milyon 388 bin TL oldu.