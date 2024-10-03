Tarihi lise binasını ranta kurban edecekler

Manisa Turgutlu’daki 78 yıllık tarihi lisenin eğitim-öğretim yılının başında yıkılacağının söylenmesi tepkilere neden oldu.

Veliler ve mezunlar, Turgutlu’da 6 okulun depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldığını, iki okul için de güçlendirme raporu çıktığını anımsatarak "Yıkılan okullar nedeniyle mevcut okullarda sınıflar çok kalabalık. Okulumuz için de güçlendirme raporu olduğu halde aniden yıkım kararı verilmesi bizleri şok etti. Eğitim-öğretim yılının başında okulun yıkılması öğrencileri ve eğitimi olumsuz etkiler" dedi.

BELİRSİZLİK HÂKİM

Turgulu’da 1946 yılından bu yana eğitim- öğretim veren yılların Endüstri Meslek Lisesi, şimdiki adıyla Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yıkılacağı iddiaları üzerine veliler ve mezunlar bir araya geldi. 78 yıllık bir tarih olan, binlerce öğrenci yetiştiren, hayırsever Hasan Ferdi Turgutlu’nun da destekleriyle yapılan okulun yıkılacağı iddiaları üzerine BirGün’e konuşan veliler, güçlendirme yapılması gerektiğini söyledi.

Veliler, "1946 yılından bu yana bu okul burada, önceden depreme dayanıksız diye güçlendirileceği söylenen okulun şimdi de yıkılacağı söyleniyor. Bu okulun yıkılma sebebi nedir, yerine yenisi yapılacak mı, yetkililerden yanıt bekliyoruz" dediler. Mezunlar yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi: "2022 yılında Pamukkale Üniversitesi İnşaat bölümünden Prof. Dr. Mehmet İnan ve ekibi tarafından okulun kolonlarından karot örneği alınmış, yapılan teknik incelemede binaya güçlendirme raporu ile birlikte güçlendirme projesi Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verilmiştir. Turgutlu’da yıkılan ve güçlendirme kararı çıkan okullar nedeniyle bazı okullarda ikili eğitim ve kalabalık sınıflar eğitimi olumsuz etkilemektedir. Halen gerek küçük sanayi sitesi gerekse Turgutlu ve Bağyurdu OSB’de otomasyon ve elektrik başta olmak üzere metal işleri kaynakçı nitelikli eleman açığı had safhadadır. Yıkım kararının bir daha gözden geçirilmesi gerekir." Velilerden Evrim Oflaz ise önce okulun A blokunda güçlendirme yapılacağının söylendiğini ardından ise komple yıkılacağı söylentilerinin gündeme geldiğini belirterek "Okulda 1500 kadar öğrenci ve çok sayıda atölyeler var. Bina yıkılırsa öğrenciler ve bu atolyeler nereye gidecek? Büyük bir belirsizlik hakim" dedi.

1973 mezunlarından Mehmet Sinanoğlu ise şunları söyledi: “Aynı okuldan mezun mimar arkadaşlar okula güçlendirme yapılması için uğraşıyor. Bu okul 1946’dan beri varolan ve çok sağlam bir okul, aslında güçlendirmeye bile ihtiyaç yok. 10 dönüm gibi büyük bir alana sahip. Heralde orayı ranta açmak istiyorlar. Bu okul Turgutlu’nun sanayisine eleman yetiştiriyor. Eğitim-öğretimin başında öğrenciler ne olacak? Turgutlu’da yıkılan ve ikili eğitim verilen yerler var. Yıkılan her yeri imam hatip yapıyorlar. Ankara asfaltında olan güzel konumda bir okul. Burada AVM’de yapılabilir başka şeyler de..." Turgutlu Otizm Derneği Başkanı Şenay Çalışgan ise şunları söyledi: "İstanbul’da Kabataş ve Galatasaray Lisesi güçlendiriliyorsa neden bu çocukların eğitim aldığı lise yıkılıyor? Öğrencilerimiz daha yeni okula başladı, daha yıkım ile ilgili MEB’in bile haberi yok. Bilgi verilmesini istiyoruz. Aileler ve çocuklar mağdur durumda? Neden yıkılıyor. Yıkım kararının altında ne var?"