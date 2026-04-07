Tarihi Meslek Fabrikası’na abluka: Halkın malına hukuksuz çökme

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kullandığı dört binanın Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devriyle başlayan kriz yeni bir aşamaya taşındı.

Tahliye süresinin dolmasıyla birlikte Halkapınar’daki Meslek Fabrikası binası dün sabahın erken saatlerinde polis tarafından ablukaya alındı.

Fabrikaya giriş-çıkışlar engellendi, alanda toplananlara biber gazıyla müdahale edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, uygulamaya tepki göstererek sürecin hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Bugünün BirGün'ü

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen binalar arasında bulunan ve hakkında yasal sürecin devam ettiği Meslek Fabrikası için verilen tahliye süresine karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Mart’ta nöbet başlatılmış ve süreç iki hafta ertelenmişti. Tahliye süresi dün sona ererken şafak vakti fabrika önüne gelen polis ekipleri barikat kurdu. Bina içinde tespit çalışmalarının yapıldığı, belediye avukatının uyarısına rağmen kişisel bilgisayarlara ve evraklara da el konulduğu kaydedildi. Binada yer alan ve aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ile Genel Sekreter Zeki Yıldırım’ın da bulunduğu büyükşehir personelinin çıkışına izin verilmediği ifade edildi.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Belediye bürokratları ve kurum çalışanları bunun üzerine alanda beklemeye başladı. Yaşananların ardından alana aralarında CHP milletvekilleri, belediye başkanları ve siyasiler de gelmeye başladı. Fabrika önüne gelen CHP İzmir milletvekillerinin içeriye girmesine izin verilmemesi üzerine arbede yaşandı. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan kapı önünde polis tarafından engellendi. Bunun üzerine alandaki yurttaşlar polis bariyerlerini yıktı. Bunun üzerine polis kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Vekiller ile emniyet güçlerinin müzakeresi sonuç vermezken alana TOMA da getirildi.

PANKARTLAR SÖKÜLDÜ

Öte yandan binaya asılı olan ‘‘1926 tarihli Atatürk imzalı kararname’’ pankartlar polis tarafından söküldü. Sökülen pankart yurttaşlar tarafından Yeşildere caddesi üzerindeki köprüye asılmaya çalışıldı. Polis pankartı asmaya çalışanlara müdahale etti. Pankart indirildi. Polis pankartı asan kişilere işlem uyguladı.

Başlatılan tahliye işlemleri ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tugay özetle şu ifadeleri kullandı: “Yüzde 100 mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesine ve dolayısıyla İzmir halkına ait olan meslek fabrikası binamızın tapusuna hukuksuz bir şekilde el koydunuz. Bu haksız hukuksuz uygulamanıza karşı açtığımız dava devam etmesine rağmen, alelacele belediye hizmet binamızı boşalttırmak ve verilen hizmeti durdurmak için ne uğraştınız. Yüzde 100 haksız olduğunuz, sadece güç gösterisinde bulunmak için ısrar ettiğiniz bu yanlış kararı uygulamak adına belediyenin binasının sabahın beşinde yüzlerce polis tarafınca ablukaya alınması İzmir’in tarihine geçirdiğiniz bir utanç vakası olmaktan başka ne olacak sanıyorsunuz? Haklarımızın ve hukukun tamamen ayaklar altına alındığı belli bir siyaset mensuplarınca sahiplenilmiş bu zorbalığa karşı elbette razı olmayacağız ve boyun eğmeyeceğiz. Şehrimizi, insanlarımızı, haklılığımızı elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince savunmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Ne olursa olsun.”

Meslek Fabrikası önünde nöbet devam ederken alanda bulunan CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, ‘‘Burası İzmir’in malıdır. Bu bina 20 bin İzmirliye hizmet etmiştir. Buradan tahliye etmek istedikleriniz gençlerimizdir, kadınlarımızdır, fırsat eşitliğinden istifade etmek isteyen kime oy vermiş olursa olsun 4,5 milyon İzmirliyi tahliye etmeye çalışıyorsunuz. Bu karar hukuksuzdur. Çıkarmış olduğunuz bir yasayla vakıflara ait bir çivi izi olsa dahi var olan taşınmazların vakıflar adına tescil edilmesi doğru değildir. Bu yanlışlıktan dönülmesi gerekiyor’’ dedi. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ise “Bu şekilde bütün hukuki süreçlerde gücümüzü kullanarak direnmeye devam edeceğiz. Bu süreci asla kabul etmiyoruz” diye konuştu.

İZMİR HALKI İZİN VERMEZ

DİSK Ege Bölge temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin, yasal süreç sürdüğü halde Meslek Fabrikası’nın polis ablukasına alınmasına ilişkin, “Kamu yararına hizmet veren merkeze el konulmamalıdır. Bunu kabul etmiyoruz ve İzmir halkı buna müsaade etmeyecektir” dedi. TMMOB İKK İzmir Genel Sekreteri Aykut Akdemir de "Halkın malına el konulmasına izin vermeyeceğiz. Burası İZBB’ye ait bir mülktür. Burada binlerce kursiyer eğitim almıştır, meslek edinmiştir’’ açıklamasını yaptı.

***

MESLEK FABRİKASI İLE SINIRLI DEĞİL

Tartışma, yalnızca Meslek Fabrikası ile sınırlı değil. Egemenlik Evi ve eski Gasilhane binalarının da benzer şekilde yerel yönetimin elinden alınmak isteniyor. Ayrıca Konak’taki tarihi Namazgâh Hamamı’nın mülkiyetinin başka bir vakıf adına tescil edilmesi, sürecin kent genelinde yaygınlaştığını gösterdi. Meslek Fabrikası’nın uzun yıllardır meslek edindirme kurslarıyla binlerce kişiye eğitim verdiği ve aktif bir kamu hizmeti alanı olduğu ifade edildi. Belediye yönetimi, bu tür yapıların kent halkına ait olduğunu ve kamusal işlevlerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini savundu.

***

İZMİR ADINA UTANÇ VERİCİ

Akşam saatlerinde fabrika önüne gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ‘‘Durma ilerle, İzmir seninle’’, ‘‘Direne direne kazanacağız’’ sloganlarıyla karşılandı. Tugay ‘‘İzmir adına utanç verici bir gün. Egemenlik binasına el konulmak isteniyor" diye konuştu.

***

NE OLMUŞTU?

İzmir’in simge yapılarından Meslek Fabrikası, 1926 yılında belediye mülkiyetine geçmiş, 2017 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 17 milyon TL’lik yatırımla restore edilerek kentin en önemli eğitim ve istihdam merkezlerinden birine dönüştürülmüştü. Ekim 2025’te Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün belediyeye bildirim yapmadan binayı kendi üzerine tescil ettirmesiyle büyük bir mülkiyet krizinin merkezi haline geldi. Bu durumu "hukuksuz el koyma" olarak niteleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı tapu iptal davasında, Mart 2026 başında verilen "ihtiyati tedbir" kararı Vakıflar’ın itirazı üzerine 10 Mart’ta kaldırıldı. Bu gelişmenin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü, binanın 23 Mart 2026 tarihine kadar boşaltılması için belediyeye resmi tebligat gönderdi.