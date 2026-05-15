Tarihi Metro Han’ın mülkiyeti İBB’den alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait bir tarihi yapının mülkiyeti daha el değiştirdi. Sözcü'nün haberine göre, İBB'nin restore ederek yurttaşa açtığı dünyanın en eski metrolarından biri olan, Beyoğlu'nun simgelerinden Metro Han'ın mülkiyeti İETT'den alınıp Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Sultan Bayezid Han-ı Sani Bin Mehmed Han-ı Sani Vakfı'na (II. Bayezid Vakfı) devredildi.

İBB tarafından restore edilen 148 yıllık tarihi Metro Han, 2023 yılında "Tarihi Metrohan Hafıza Müzesi ve Kültür Kompleksi" adıyla yurttaşların kullanımına açılmıştı. Tarihi yapı güncel olarak sergilere, kültürel etkinliklere ve kütüphane çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.