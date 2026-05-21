Tarihi okulların akıbeti belirsiz

Ülkedeki tarihi okul binaları “restorasyon” adı altında boşaltılmaya, boş tarihi binalar ise okul kapsamından çıkarılmaya devam ediyor. Bunların son adresi İstanbul ve Karabük oldu. İstanbul’da Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 124 yıllık tarihi binasının Milli Eğitim Akademisi yapıldığı ortaya çıktı. Okulun öğrencilerinin aynı yerleşkede bulunan binada eğitim gördüğü öğrenilirken tarihi binaya ise akademi tabelası asıldı.

Ancak bu İstanbul’daki tek örnek değil. Fatih’te bulunan Çapa Fen Lisesi de restorasyon gerekçesi ile 27 Ocak 2026’da boşaltıldı. Eğitimciler, okulun eğitim verdiği tarihi binanın akıbetine ilişkin soru işaretleri olduğunu ifade ederken okulun eğitim döneminin ortasında boşaltılmasına tepki gösterildi. Okulun 500’ü aşkın öğrenci Zeytinburnu’ndaki başka bir okula taşındı.

Çapa Fen Lisesi

RANT PEŞİNDELER

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili kurumların yıllardır “restorasyon” adı altında tarihi okul binalarını boşalttığını vurgulayan Eğitim İş İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Gül İnce, “Bu okulların bir kaçı ruhsuz yeni binalara taşındı. Diğerleri, başka okulların kullandığı binalara ikili eğitim olarak taşındılar. Son derece zor koşullarda, geç saatlerde dersleri bitti, küçük sınıflara mahkûm edildiler, atölyeler yok oldu, öğrenciler giderek azaldı, öğretmenler mağdur oldu” dedi.

“Bugün öğrencilerden esirgenen yalnızca bir bina değil” diye konuşan İnce, “Bir okulun hafızası vardır. Koridorlarında biriken tarihi, kültürü, dayanışması vardır. Şehrin belleğiyle bağı vardır. Bugün öğrencilerden esirgenen aidiyet duygusu, tarih bilinci ve kamusal mirastır. Şimdi bir de bu yapıların bir kısmının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredileceği konuşuluyor. Öğrenciye, öğretmene ve kamusal eğitime çok görülen tarihi binaların peşinde olan şey ranttır. Bu bir restorasyon değil, hafıza tasfiyesidir. Kaybeden ise geleceğimizdir, çocuklarımız, gençlerimiz, tarihimiz ve bu şehrin kimliğidir” ifadelerini kullandı. İnce şu soruları yöneltti:

• “Neden öğrencilerin tarihi yapılar içinde eğitim görmesi istenmiyor?

• Neden bu okullar kendi kimliklerinden koparılıyor?

• Bu binalar kimlere, hangi amaçla devredilecek?

• Kimler bu tarihi yapıların “değerini” çoktan paylaşmış durumda?”

Okul binalarının durumuna ilişkin bilgi almak için aradığımız İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ise ulaşamadık.

BAŞKA OKUL İLE BİRLEŞTİRİLECEK

Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin eğitim verdiği tarihi bina da yaklaşık 3 yıl önce boşaltılarak restorasyona alındı. Okulun yerleşkesinde bulunan Turizm Uygulama Oteli’nin ve aynı yerleşkede bulunan diğer binanın anaokulu olarak faaliyetine devam ettiği öğrenildi. Okulun kentteki Borsa İstanbul Güzel Sanatlar Lisesi’nin binasına taşındığı öğrenildi. Ancak dönem sonunda okulun Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birleştirileceği belirtildi.

Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Eğitim İş Karabük Şube Başkanı Zeki Çelik, okulun akıbetinin belirsiz olduğunu ve birleştirme kararına karşı dava açacaklarını söyledi. Çelik, "Birleştirme kararı, okulun güçlendirmesi, tadilatı ve restorasyonu bittiği sırada alındı. Bu okula ait tarihi binaların akıbetini merak ediyoruz. Bunların kamuya ait eğitim binası olarak varlığını devam ettirmesi gerekiyor" dedi.