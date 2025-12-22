Tarihi rekabette 363'üncü maç

Ülke futbolunun en köklü rekabetlerinden biri, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bir kez daha sahne alıyor. İki ekip, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında yarın oynanacak karşılaşmayla birlikte tarihte 363. kez karşı karşıya gelecek.

Derbiye Chobani Stadı ev sahipliği yapacak. Rekabet, 28 Kasım 1924’te Fenerbahçe’nin 4-0’lık galibiyetiyle başladı ve 100 yılı aşkın süredir Türk futbolunun en yoğun arşivlerinden birini oluşturdu.

Geride kalan 362 maçta sarı-lacivertli ekip 136 galibiyet elde ederken, Beşiktaş 129 kez sahadan üstün ayrıldı. 97 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Gol sayılarında da Fenerbahçe’nin üstünlüğü bulunuyor: Sarı-lacivertliler rakip fileleri 502 kez havalandırırken, siyah-beyazlılar 461 gol kaydetti.

KUPADA TABLO BEŞİKTAŞ LEHİNE

İki takımın Türkiye Kupası özelindeki rekabetinde ise denge Beşiktaş’tan yana. Kupada daha önce 14 kez eşleşen taraflardan Beşiktaş 9, Fenerbahçe ise 5 kez tur atladı. Bu eşleşmeler; üç final, beş yarı final, dört çeyrek final ile birer dördüncü tur ve son 16 turu karşılaşmasını kapsadı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda bugüne dek 22 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 11’ini Beşiktaş kazanırken, Fenerbahçe 2’si hükmen olmak üzere 5 galibiyet aldı.

Altı karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Kupadaki gollerde Beşiktaş’ın 32 golüne, Fenerbahçe 26 golle karşılık verdi.

İKİ MAÇ HÜKMEN SONUÇLANDI

Türkiye Kupası tarihinde iki derbi hükmen galibiyetle sonuçlandı ve her ikisi de Fenerbahçe lehine tescil edildi.

1982-1983 sezonundaki çeyrek final eşleşmesinde, Kadıköy’de oynanan ilk maç 1-1 sona ermesine rağmen Beşiktaşlı Mehmet Ekşi’nin cezalı olmasına karşın forma giymesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmayı 3-0 Fenerbahçe lehine hükmen tescil etti. Rövanşı Beşiktaş kazanmasına rağmen turu geçen taraf Fenerbahçe oldu.

Benzer bir tablo 2017-2018 sezonu yarı finalinde yaşandı. Beşiktaş’ın evindeki ilk maç 2-2 biterken, Kadıköy’de oynanan rövanş saha olayları nedeniyle yarıda kaldı.

Siyah-beyazlı ekibin maçın devamına çıkmaması üzerine TFF, karşılaşmayı 3-0 Fenerbahçe lehine hükmen sonuçlandırdı.