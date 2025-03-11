Tarihi rekor: Euro ilk kez 40 lirayı aştı!

Euro'nun dolar karşısındaki yukarı yönlü hareketi devam ediyor. Euro, dolar karşısında 1,09'u aşarak 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Euro/TL de küresel piyasalardaki hareketine paralel ilk kez 40 liranın üzerini gördü. Euro/TL, gün içerisinde 40,0187'ye kadar yükseldi.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele ve resesyon endişeleri devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı "ticaret savaşı" ABD yönetimine yönelik belirsizlikleri artırıyor.

Dolar endeksi bugün 103,332 seviyesine gerileyerek Ekim 2024'ten beri en düşük seviyeyi gördü. Dolar/TL bugün 36,58 seviyesini görerek tarihi zirvesini yeniledi.