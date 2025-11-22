Tarihi seri devam ediyor: 9'da 9

Basketbol Süper Ligi'nde cumartesi gününün açılış maçında Beşiktaş, Akatlar'da Manisa Basketbol'u konuk etti. Siyah-beyazlılar büyük bir mücadeleye ve fizikselliğe sahne olan maçı 79-64'lük skorla kazanmayı başardı. Bu sonuçla ligde 9'da 9 yapan Kartal, kulüp rekorunu da geliştirmeyi başardı. Karşılaşmanın hikâyesi:

Beşiktaş'ın yabancı sınırı nedeniyle Ante Zizic'i kadronun dışında bırakmasını oldukça iyi analiz eden Manisa, basit ama etkili bir planla maça başladı. Siyah-beyazlılara oranla uzun ve fiziksel bir kadroyla sahaya çıkan Ege ekibi, ribaundlarda rakibine büyük üstünlük kurdu. Rakibinin kısalarını iyi savunsa da uzunlarının enerjisine karşılık veremeyen siyah beyazlılar ilk çeyreği 17-19 geride kapadı.

MANİSA'NIN ETKİLİĞİ TAKTİĞİ

İkinci periyotun ilk bölümü hariç aynı enerjisini sahaya yansıtmayı başaran Manisa, farkı açmaya başladı. Şutlar da girmeyince oyundan düşen Beşiktaş üst üste hücumlardan boş dönünce Manisa ilk devreyi 12 sayı farkla 32-44 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrek ise bambaşka bir senaryo vardı. Maç başındaki doğru taktiğini yorgunluk nedeniyle sürdüremeyen Manisa, Beşiktaş'ın reaksiyon vermesiyle hücumda çok zorlanmaya başladı. Rakibini özellikle kısa oyunculara yaptığı yoğun baskıyla yıpratmaya devam eden Beşiktaş periyodun bitiminde farkı kapadı ve skorda öne geçmeyi başardı: 57-56.

MANİSA SON PERİYOTTA ÇÖZÜLDÜ

Karşılaşmanın son 10 dakikası tam bir sinir harbi şeklinde geçti. Çeyreğin ilk bölümünde iki takımda savunmada vanaları sıktı. Periyotun ilk beş dakikasında sayı çok nadir görüldü. Dakikalar ilerledikçe Beşiktaş'ın baskısına karşı yorgunluğun da verdiği etkiyle kaybeden Manisa'nın savunmadaki etkinliği de düştü. Bu fırsatı kaliteli oyuncularıyla boş geçmeyen siyah-beyazlı ekip mücadeleyi 14 sayı farkla (79-65) kazandı.

Beşiktaş, skora bakınca çok da zorlanmamış gibi gözükebilir ama Manisa'nın fizikselliği ve enerjisi yüksek oyunu siyah-beyazlılar için iyi bir deneyim oldu. Dusan Alimpijevic'in böylesine yoğun bir maçtan da kayıpsız çıkması Sırp koçun ne kadar ustalaştığının da bir göstergesi.