Tarihi silüet tehdit altında: Cami projesi siyasi dayatma

Kadıköy Rıhtımı’ndaki dolgu alanına yapılmak istenen dev cami projesinde parselin imar planlarında “cami alanı” olarak işaretlenmesi ve alanda işletme yapan İSPARK’a tahliye tebligatı gönderilmesine tepkiler sürüyor. Planlanan dev cami projesinin hukuki süreçte defalarca iptal edilmiş olmasına rağmen hız kesmeden ilerlediğini belirten kent savunucuları ve meslek odaları, “Tarihi silüet tehdit altında, proje derhal durdurulmalı” dedi ve ekledi: ‘‘Süreç açıkça ideolojik ve siyasi bir dayatmadır. Projenin bir temeli yok.’’

TRAFİK ARTACAK

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi avukatı Deniz Özen, projeye ilişkin sürecin 2015'te alana koruma kurulu kararıyla başladığını anımsatarak sürece ilişkin şu bilgileri verdi: “Kadıköy Belediyesi ve Mimarlar Odası’nın hukuki takibi sonucu 2020’de iptal kararı çıktı. Bölge İdare Mahkemesi, keşif ve bilirkişi incelemesi gerekçesiyle kararı bozdu. Mahkeme tekrar inceleme yaptı ve yeniden iptal kararı verdi. İstinaf Mahkemesi ise usul yönünden kararı bozdu, dosya tekrar ilk dereceye döndü. 2025’te mahkeme üçüncü kez iptal kararı verdi.”

Bilirkişilerin raporuna göre projeyle bölgeye aşırı trafik yükü geleceği, 500 metre mesafede yeterli sayıda cami bulunduğu, tarihi silüet ve sit alanlarının tehdit altında olduğu tespit edildiğini belirten Özen, ‘‘Önerilen caminin kubbe yüksekliğinin ve minarelerin tarihi Haydarpaşa Garı'ndan bile daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdi. Ayrıca Kıyı Kanunu'na aykırı olduğu ve bunun gibi birçok teknik tespiti yapmış ve bunları raporlamışlardı’’ dedi. Aralık 2025’te İstinaf Mahkemesi’nden bir karar çıktığını anımsatan Özen “Üç hakim, bilirkişilerin raporunu görmezden gelerek teknik anlamda hukuka aykırılık olmadığını tespit ederek davayı reddetmiş. Bu durum hukuka aykırı. Bu süreçte açık bir siyasi ısrar olduğu görülüyor" dedi. Özen, projeyle ilgili yargı süreci halen devam ettiğini, Danıştay’ın kararının beklendiğini sözlerine ekledi.

İDEOLOJİK PROJE

SOL Parti Ekoloji Çalışma Grubu'ndan yüksek mimar Hasan Kıvırcık ise söz konusu alanın dolgu zemin üzerinde bulunması nedeniyle büyük ölçekli bir yapı için uygun olmadığını söyledi. Kıvırcık “Buraya cami ya da başka bir yapı yapılması fark etmeksizin, dolgu alanı üzerine büyük bir yapı inşa edilmesi şehircilik açısından son derece sorunlu. Bu alanın yapısal özellikleri böyle bir projeyi destekleyecek nitelikte değil” dedi. Plan değişikliği sürecinin de sağlıklı yürütülmediğini ifade eden Kıvırcık, projenin Diyanet İşleri Başkanlığı talebiyle gündeme geldiğini, ardından planların merkezi idare tarafından hızla değiştirildiğini anlattı. ‘‘Bilimsel gerekçelerle iptal edilmiş bir projede, bugün yeniden ısrar edilmesi dikkat çekici. Bu durum ideolojik ve siyasi bir ısrardır’’ diyen Kıvırcık, söz konusu alanın toplanma alanı ihtiyacı, altyapı rezervi ve mevcut otopark işlevi açısından da önemli olduğunu anlattı. Kıvırcık, “Hâlihazırda otopark olarak kullanılan bir alanın ortadan kaldırılması bu sorunu daha da büyütebilir. Projenin 20-30 bin kişilik kapasiteden söz edildiği düşünülürse, bu ölçekte bir yapının yaratacağı trafik yükü de göz ardı edilemez" dedi. Projenin kent silüetine etkisine değinen Kıvırcık, şöyle devam etti: ‘‘Cami ile Haydarpaşa Garı’nın muhteşem yapısını ezecek şekilde buraya bir mühür ve damga vurmak isteniyor. Tarihi Haydarpaşa Lisesi, Haydarpaşa Garı ve çevresindeki silüetin tümüyle değiştirilmesi hedefleniyor. Yaptığımız incelemelerde bir kilometrelik çevrede dokuz tane cami bulunduğunu tespit ettik. Dolayısıyla burada söz konusu olan şey teknik ya da mekânsal bir ihtiyaçtan ziyade farklı bir tercih gibi görünüyor. Yapılmak istenen Kadıköy’ün rengini değiştirmek dokusunu farklılaştırma girişiminden başka bir şey değil.’’

∗∗∗

UYARILAR GÖRMEZDEN GELİNİYOR

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, alanın tamamen yapay dolgu olduğunu ve deprem ile tsunami riskine açık olduğunu belirterek “Üzerindeki yapıların deprem sırasında risk katsayısı çok yüksek. Yapay dolgu alanlarında yapılaşmaya gidilmemeli” açıklamasını yapmıştı.