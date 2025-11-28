Tarihi Şişli Tiyatrosu sahne kirasını yarıya indirdi: "Mücadele yaşatır"

Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi’nin kampanyası kapsamında sahne kirasını yarıya indiren tarihi Şişli Tiyatrosu’nun sahibi Mustafa Kalkan, "Zorlu ekonomik koşullarda sanatı ve sanatçıyı desteklemek bizim tarihi sorumluluğumuz. 'Mücadele yaşatır' felsefesiyle hareket ederek, sahne kirasını yarıya indirme kararı aldık. Bizim amacımız kâr etmek değil, bu kadim sahnenin ışıklarının asla sönmemesini sağlamak ve elbette sanata erişimi kolaylaştırmak" diye konuştu.

Ekonomik güçlükler, toplumun her kesimini olduğu gibi sanat dünyasını, tiyatroları ve tiyatro emekçilerini de derinden sarstı.

Özel tiyatrolar fahiş kira bedellerinden sürekli artan vergi yüküne, seyirci sayısındaki düşüşten oyuncu yevmiyelerini ödeme güçlüğüne kadar çok boyutlu bir hayatta kalma mücadelesi veriyor.

ŞİŞLİ TİYATROSU DA KAMPANYAYA KATILDI

Son dönemde, özel tiyatroların karşılaştığı en büyük engellerden biri olan yüksek sahne kira bedelleri, bir "sahnelenebilirlik krizi" yarattı.

Bu duruma dikkat çekmek amacıyla Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi, kamuya ait sahneler için erişilebilir ve makul ücretlendirme politikaları talep eden bir imza kampanyası başlattı.

Kampanyaya beklenen destek, özel bir tiyatro sahnesinden geldi. Tarihi Şişli Tiyatrosu’nun Müdürü Mustafa Kalkan, inisiyatifin taleplerine kayıtsız kalmayarak önemli bir adım attı. Kalkan, tiyatro gruplarını rahatlatmak adına mevcut 35.000 TL olan sahne kira bedelini 18 bin TL’ye düşürdüğünü kamuoyuna duyurdu.

Öte yandan, uygulamanın, Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi üzerinden gelecek tiyatrolar için geçerli olduğu ve kontenjanın kısıtlı olduğu belirtildi.

Kamu kurumlarından, devletten ya da belediyelerden herhangi bir destek almadan ayakta kalmaya çalıştıklarını ifade eden Kalkan, “Süreci kredi çekerek, borçlanarak, kendi cebimizden harcama yaparak geçiriyoruz. Sahne fiyatımı kendi adıma maliyet hesabı yaparak düşürdüm ve sadece inisiyatif aldım. Bu konuyu da Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi’nin sahne kiralarını düşürmek için başlattığı imza kampanyası üzerinden düşündüm açıkçası. Bunu da tiyatroların yaşamasını istediğim ve herhangi bir kâr amacı gütmediğim için yapıyorum. Zorlu ekonomik koşullarda sanatı ve sanatçıyı desteklemek bizim tarihi sorumluluğumuz. Bizim amacımız kâr etmek değil, bu kadim sahnenin ışıklarının asla sönmemesini sağlamak ve elbette sanata erişimi kolaylaştırmak” diye konuştu.

"KÜLTÜREL MİRASA SAHİP ÇIKILMALI"

Kalkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz özel bir tiyatro olarak elimizi taşın altına koyduk, şimdi sıra başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere tüm kamu kurumlarında ve yerel yönetimlerde. Tiyatroların nefes alabilmesi yalnızca kiraların düşürülmesiyle değil, aynı zamanda vergi yüklerinin hafifletilmesi ve kapsamlı kültür politikalarının hayata geçirilmesiyle mümkündür. Biz sahnemizin ışığını açık tutmak için direniyoruz. Ancak kalıcı çözüm, devletin ve belediyelerin sanata sırt çevirmeyi bırakıp kültürel mirasa sahip çıkmasıyla gelecektir."