Tarihi teşvikler, iş cinayetleri, kamu ihaleleri: Patron ailenin sicili kabarık

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde bulunan Egetaş Kömür İşletmesi’nde çalışan maden işçileri, iş bırakma eylemlerinin 5’inci gününü geride bıraktı.

İş sağlığı ve güvenliği eksiklikleri nedeniyle kanundan gelen haklarını kullanarak işten kaçınma eylemine başlayan işçiler talepleri karşılanana dek geri adım atmayacak.

450 işçinin bulunduğu işletmede yaşanan sorunlar nedeniyle yetkili T. Maden İş’ten istifa ederek Genel Maden İşçileri Sendikası’na (GMİS) üye olan 362 işçi, Tavşanlı’da yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdi. Günlerdir işletme önünde nöbet tutan işçiler seslerini duyurmaya, ödenmeyen kömür yardımı gibi haklarını almaya çalışırken maden işletmesinin ortaklarından Köse ailesi, ülke tarihine "damga vuran" faaliyetleri ile dikkati çekti.

15 yıl önce Ciner Grubu’nun işlettiği ocak, daha sonra İzmir Gazbeton’a, ardından da 2021’de Köse ailesine geçti. Köse ailesi Tavşanlı’da 4 maden ocağı ile termik santral da işletiyor. İşçiler BirGün’e, açık 2 ocakta kömürün azaldığını, Turgut Köse’nin de kendilerini "Ben kapattık tam mekanize sisteme geçerim" diyerek işsizlikle tehdit ettiğini anlattı.

MADENCİLİKTE TARİHİN EN BÜYÜK TEŞVİKİ

Köse ailesinin aldığı teşvikler ve kamu ihaleleri ise astronomik seviyeleri görüyor. Ege Taşkömür Maden Türkiye tarihinde tek seferde en yüksek tutarlı maden teşvikini alan şirket olarak 2022’ye adeta ‘damga vurmuştu’. Kütahya Tavşanlı’daki madeni rödovans usulüyle işleten şirket, 412 milyon TL ile bölgeye girdi.

Şirketin Tavşanlı’da kurduğu işletme, tarihi rekor teşvikle hayata geçti. İşletme, 2022 yılında 897 milyon 483 bin 697 TL Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından enerji madenciliği alanında teşvik belgesi alan en yüksek yatırım tutarlı proje olma özelliğini taşıyordu. Teşvik, şirketin 1 milyon ton olan linyit çıkarma kapasitesini, 3 kat artırabilsin diye verilmişti. Üstelik, şirkete verilen teşvik paketinde yer alan 7 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği, yüzde 80 vergi indirimi ve yüzde 40 yatırıma katkı oranı teşvikinin süresi de devam ediyor. Şirket, bu pakette faiz desteği, gümrük vergisinden muafiyet ve KDV istisnasına da sahip olmuştu.

KARADON’DA ÖLEN 30 MADENCİNİN PATRONU

Köse ailesi, Türkiye tarihine sadece dev teşviklerle değil, unutulmaz iş cinayetleriyle de geçti. 2010 yılında Zonguldak’ta meydana gelen ve Türkiye tarihine geçen Karadon maden faciasında da bu ailenin imzası var. 16 yıl önce, 17 Mayıs 2010’da Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait Karadon Müessese Müdürlüğü’nün kömür ocağında meydana gelen kazada 30 işçi grizu patlamasıyla yerin 540 metre altında kalarak yaşamdan koparıldı.

Ölenler, aileye ait ilk şirketlerden olan Yapı-Tek’in üstlendiği galeri bağlantı inşaatı için çalışan taşeron maden işçileriydi. Dönemin Çalışma Bakanı Ömer Dinçer’in "Güzel öldüler" dediği 30 madencinin hayatını kaybettiği grizu patlaması da tüm iş cinayetleri gibi önlenebilir nitelikteydi. Aileden Halim Köse, ölümlerin ardından şirket ortağı sıfatıyla asli kusurlu olarak yargılandı, 10 yıl hapis cezası aldı. Şirket, ihaleye 16 milyon dolar bedelle girmişti. Şirket, kamu ihaleleriyle aldığı pek çok projeden de astronomik kazançlar elde etti.

HALUK ULUSOY TESİSLERİ ONLARIN ELİNDEN

Şirketin sahibi Bahri Köse, maden ve metal patronluğunun yanı sıra müteahhit. Trabzonspor Haluk Ulusoy tesislerini inşa eden Köse, aynı zamanda kulübün eski yöneticilerinden.

Kulüpte başkanlığa dahi aday olan Köse, 2004 yılında dönemin AKP Trabzon Milletvekili, eski bakan ve kulüp başkanı Faruk Özak ile Gençlerbirliği yöneticilerinden 3 isimle yemek yerken görülmüş, masada "Trabzonspor’un 2003-2004 sezonunda kalan son 4 maçı" konuşulduğu öne sürülmüştü. Ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluk iddiası olan ve 30. haftayı 2 puan farkla ikinci tamamlayan Tranbzonspor ile ilgili basına yansıyan haberde, "Gençlerbirliği yöneticilerinin, Trabzonsporlu yöneticilere, ‘Siz 3 maçı halledin, gerisi kolay. Biz 1-0’a bitiririz’ dediği" iddiaları yer alıyordu.

BALLI KAMU İHALELERİ DE ONLARDA

Köse ailesinin Yapı-Tek şirketinin kazandığı ihaleler ve tamamladığı projeler arasında Trabzonspor tesislerinin yanı sıra Batman Hava Meydanı Terminal Binası Diyanet Vakfı’na ait 29 Mayıs Hastanesi, Samsun Tekkeköy Tersanesi, Cevher I ve Cevher II, Çamlıca III, Karsanti, Umutlu, Bizna, Dereiçi Hidro Elektrik santralları, Dalaman Hava Limanı Altyapısı, Trabzon Yat Limanı da bulunuyor.

Aile, Diyanet’in hastanesini 4 milyon dolar, Haluk Ulusoy Tesisleri ihalesini TFF’den 46 milyon dolar bedelle aldı. Trabzon Havalimanı’ndaki inşaatı DHMİ’den yaklaşık 19 milyon dolar; Dalaman Havalimanı’ndaki çalışmasını 975 bin dolara tamamladı. Şimdi adı Ulaştırma Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü olan DLH’den de altyapı ihaleleri aldı. İşçilerin, şirket ortağı olarak tanıdığı diğer ortak Haşmet Akkuş aldığı HES ihaleleriyle "Barajlar kralı" lakabıyla tanınıyor.

Bahri, Hasan, Turgut, Halim ve Dursun Köse HES için gerekli parçaları da, maden sahası açma makinelerini de Marbeyaz Makina’da üretiyor. HES inşaatlarını "Yenilenebilir enerjiye inanç"la savunan Köse ailesi, Ege Taşkömür şirketinin yanı sıra geçmişte faal olan Kütahya Domaniç’te Bozdağ Kömür Madencilik’in de sahibi. Köse ailesinin fertleri, başkanlığını Muzaffer Polat’ın yaptığı Türkiye Kömür Üreticileri Derneği’nin (KÖMÜRDER) de yönetiminde. Bahri Köse, aileye ait Bozdağ Kömür İşletmeleri Maden Şirketi adına KÖMÜRDER’in başkan yardımcılığında.

KÖMÜRÜ ÇIKARANLARA KÖMÜR HAKKI ÖDENMEDİ

Tavşanlı’daki madenlerde, şirketin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre yıllık 39,5 milyon ton linyit kömürü çıkarılıyor. Geçen yıl 826,7 milyon TL’lik ihracata imza attıklarını duyuran şirket, "ülke ekonmisine 1,85 milyar TL’lik vergi katkısı" sağladıkları bilgisini de sitelerine ekledi. İşçilerin talepleri arasında ödenmeyen kömür yardımları da bulunuyor. Patron, yıllık on milyonlarca ton kömür çıkaran maden emekçilerine, toplu sözleşmeden doğan kömür yardımı haklarını ise ödemiyor.