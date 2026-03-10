Tarihi yapılar gözden çıkarıldı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok iktidar mensubu ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un mezun olduğu, adı İstanbul İmam Hatip Lisesi’yken İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirilen lise için dikkati çeken bir karara imza atıldığı anlaşıldı.

‘BURASI GÖZBEBEĞİMİZ’

Fatih ilçesindeki imam hatip lisesinin yurt inşaatının temeli 6 Mart 2026’da düzenlenen törenle atıldı. Tay Group tarafından inşa edilen yurt binasının yaklaşık 5 bin metrekare inşaat alanına sahip olacağı ve 250 öğrenci kapasiteli olacağı açıklandı. Temel atma törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan da katıldı. Bilal Erdoğan yaptığı konuşmada "Yaklaşık 15 yıldır bu yurt projesinin hayata geçmesi için nice çalışmalar, nice badireler atlatıldı ve hamdolsun bugün temel noktasına gelinmesi çok sevindirici. Burası ilk imam hatip, göz bebeğimiz" dedi.

KORUNMAYAN YAPILAR

BirGün’ün edindiği bilgilere göre, yurt Fatih Katip Muslahattin Mahallesi’ndeki hazineye ait alana inşa edilecek. Ancak kayıtlara göre, iki parsel halinde olan ve yurt inşaatına izin verilen alanda “Korunması gerekli kültür varlığı” olarak tescilli yapılar yer alıyor. Bu alandaki tescilli yapıların başka alanlara taşınmasına karar verildiği ve ardından inşaata başlandığı öğrenildi. Kayıtlara göre, inşaata başlanan alanda korunması gereken kültür varlığı olarak kayıtlara geçen iki metruk ahşap ev bulunuyordu.

AYRICALIKLI OKUL

Öte yandan okulun resmi internet sitesinde liseye dair şu bilgilere yer veriliyor: “Bugün okulumuzun imkânları memleketimizde çok az okulda bulunmaktadır. Bilgisayar, lisan, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarıyla ve laboratuvarlarındaki malzemelerin zenginliği ile öğrencilere modern eğitimin imkânlarından istifade ettirmektedir. Kütüphanemizdeki eserlerin sayı bakımından zenginliği, bazı yazma eserlerinin nüshalarının sayılı birkaç kütüphanenin dışındaki kütüphanelerde dahi bulunmayışı bizim için büyük bir bahtiyarlıktır.”