Tarihi yargılamada ilk gün: İBB davası fiili OHAL'le başlıyor

Aralarında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı İBB davasının ilk duruşması pazartesi bugün Silivri’de başlıyor.

Duruşma öncesinde Silivri Kaymakamlığı'nın kararıyla ilçede adeta OHAL ilan edildi. Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülecek duruşma öncesi cezaevi çevresi "özel güvenlik bölgesi" ilan edilirken, basın ve avukat katılımına kısıtlamalar getirildi.

İMAMOĞLU HAKKINDA 2352 YIL HAPİS TALEBİ

İddianamede, İmamoğlu hakkında; doğrudan işlediği öne sürülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet (12 kez), suç gelirlerinin aklanması (7 kez), kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)" suçlarıyla birlikte, iddianameye konu toplam 143 eylem kapsamında 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Hakkında kamu davası açılan sanıklardan 99’unun "örgüt mensubu" olduğu (1’i örgütün kurucusu ve lideri olduğu iddia edilen şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6’sı örgüt yöneticileri olduğu iddia edilen şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, 92’si ise örgüt üyesi olmak üzere), geri kalanının ise "örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işleyen" konumunda olduğu iddia ediliyor.

HEDEF 12 YIL YARGILAMA

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ilan ettiği "Yargılama Hedef Süre Formu"nda, yargılamanın azami 4 bin 600 günde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi. Bu süre yaklaşık 12,5 yıla denk geliyor. Formda, "Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde tarafların ve avukatların katkı ve desteği büyük önem arz etmektedir. Taraflardan kaynaklanan sebeplerden meydana gelen gecikmelerin hedef sürenin hesabında dikkate alınmadığı da göz önünde bulundurularak bu hususlara hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

SİLİVRİ'DE OHAL İLANI

Yargılama öncesi Silivri’de bir “OHAL” ilan edilmiş durumda. 1 ay boyunca cezaevi yerleşkesinin 1 kilometre çapında gösteri ve yürüyüş, basın açıklaması yapmak ses ve görüntü kaydı almak valilik kararıyla yasaklandı.

Davayı yalnızca 25 basın mensubu salonda takip edebilecek.

"SAVUNMA YAPMAYACAĞIM"

İmamoğlu duruşma öncesi verdiği son mesajda “Bir yıl sonunda duruşma aşamasına geldik. Bir yıldır haksız yere tutsak haldeyiz. Yarın mahkeme salonunda olacağız ve ben savunma yapmayacağım, yargılayacağım” dedi.