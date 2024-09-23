Tarihi Yarımada’da kaçak yapı: İçişleri’nden AKP’li eski başkana soruşturma

Onur DURMUŞ

Perşembe Belediyesi'nin eski Başkanı AKP'li Mustafa Sayım Tandoğan, Ordu’nun Perşembe ilçesi sınırlarında yer alan ve 1’inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan Yason Burnu Yarımadası'nda ruhsatsız kaçak yapıya izin verdi. İskânı bulunmayan yapıya çalışma ruhsatı veren eski AKP’li belediye başkanı hakkında İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı.

2019 yerel seçiminde AKP’den seçilerek 31 Mart 2024 yerel seçimine kadar Perşembe Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Sayım Tandoğan’ın görev yaptığı dönemde tarihi Yason Burnu Yarımadası’ndaki kafe olarak dizayn edilen kaçak yapıya iskânının bulunmamasına rağmen işyeri açma ve çalışma ruhsatı verdiği ortaya çıktı.

Kıyı Kenar Kanunu’nda belirtilen “Yapıların 100 metrelik sahil şeridinin ilk 50 metresine değil ikinci 50 metrelik kısmına yapılacağı” maddesi çiğnenerek inşa edilen Perşembe ilçesi Çaytepe Mahallesi 1407 ada, 26 parsel üzerindeki yapı ise kafe olarak işletilmeye devam ediliyor.

RUHSAT ENCÜMEN KARARINDAN ÖNCE ÇIKARILMIŞ

Öte yandan kaçak yapı için Perşembe Belediyesi encümen kararının 13 Temmuz 2021’de alınmasına rağmen ruhsatın yaklaşık 1 ay önce 18 Haziran 2021’de düzenlendiği de ortaya çıktı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ‘KAÇAK YAPI’ İBARESİNİ KULLANDI

1869 yılında yapılan tarihi Yason Kilisesi'nin hemen yanında yer alan kaçak yapı için İçişleri Bakanlığı Kontroller Başkanlığı, dönemin belediye başkanı Mustafa Sayım Tandoğan hakkında soruşturma başlatarak savunmasını istedi.

İstenen savunmada, “Kıyı Kenar Kanunu’nda ‘yapıların 100 metrelik sahil şeridinin ilk 50 metresinde değil ikinci 50 metrelik kısmında yapılacağı’ belirtilmesine rağmen kaçak yapının ilk 50 metre kısmına yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise neden müdahale edilmediği” soruldu.

İçişleri Bakanlığı Tandoğan’a “Ruhsatsız kaçak yapının iskânının bulunmamasına rağmen işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilip verilmediği, verilmişse hangi gerekçeyle verildiği” sorusunu da sordu.

MÜFETTİŞLER İNCELEMEDE BULUNDU

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 6’ncı maddesi uyarınca Tandoğan’da 28 Temmuz 2024’te savunması istendi.

7 iş günü içerişinde savunmasını yapan eski Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan’ın izin verdiği kaçak yapı için İçişleri Bakanlığı 7 Ağustos 2024’te alanda incelemelerde bulundu.

“İZİNİ VERDİM AMA SONRADAN YIKTIRMA KARARI ALDIM”

Kaçak yapıyla ilgili soruşturma açılan eski AKP Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, konuya ilişkin BirGün’e değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu yapıyla ilgili gerekli izinlerin verildiğini doğrulayan Tandoğan, “Hata yapılmış olabilir ama ben burayla ilgili sonrasında yıkım kararı verdim ve verilen ruhsatı iptal ettirdim. Ellerinde ruhsat olduğu için mahkeme yoluna gittiler. Burada ben sonraki süreçte gerekeni yaptım. Mahkeme sonuçlanmadan da yıkımı gerçekleştiremedim” dedi.

YENİ BELEDİYE BAŞKANI’NI SUÇLADI

Kendisinin yıkım kararı vermesine rağmen, AKP’den seçilen yeni belediye başkanı Cihat Albayrak’ın buraya işyeri açma ve çalışma ruhsatı verdiğini öne süren eski başkan Tandoğan, “Ben son yerel seçimler öncesinde burayla ilgili yıkım kararı aldım ancak yeni belediye başkanı Cihat Albayrak’ın buraya işyeri açma izni verdiğini öğrendim. Hakkımda soruşturma açıldığını öğrenince ise bu izni hızlı bir şekilde iptal ettirdiğini duydum. Ben seçimden hemen önce yıkım kararı verdim ama mevcut başkan yıkmadı” dedi.

PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANI ALBAYRAK YALANLADI!

Çalışma izni verdiğini yalanlayan AKP’li Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ise, “Bu ruhsatlar benden önce verilmiş ve benimle ilgisi olmayan konular. Bakanlık soruşturma başlatmış ve tüm gerçekler müfettişlerin raporları doğrultusunda ortaya çıkar. Benim daha önceki verilmiş ruhsatla ilgili bir müdahalem olamaz” dedi.