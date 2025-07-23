Tarihi Yarımada’da kaçak yapıyı BirGün ortaya çıkarmıştı: Mahkemeden yıkım kararı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde Yason Burnu Yarımadası’ndaki kafe olarak dizayn edilen kaçak yapıya iskânının bulunmamasına rağmen işyeri açma ve çalışma ruhsatı verildiğini BirGün ortaya çıkarmıştı.

Kıyı Kenar Kanunu’nda belirtilen “Yapıların 100 metrelik sahil şeridinin ilk 50 metresine değil ikinci 50 metrelik kısmına yapılacağı” maddesi çiğnenerek inşa edilen Perşembe ilçesi Çaytepe Mahallesi 1407 ada, 26 parsel üzerindeki yapı hakkında İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatmıştı.

Kıyı Kanunu'nu ihlal edilerek yapılan kafe için mahkeme kararıyla ruhsat iptali ve yıkım kararı verildi.

AKP'li Perşembe Belediyesi ise mahkeme kararına rağmen hala söz konusu kafenin faaliyetini durdurmadı.

ESKİ AKP'Lİ BAŞKAN YENİ AKP'Lİ BAŞKAN ALBAYRAK'I SUÇLAMIŞTI

Kendisinin yıkım kararı vermesine rağmen, AKP’li yeni belediye başkanı Cihat Albayrak’ın buraya işyeri açma ve çalışma ruhsatı verdiğini öne süren eski başkan Mustafa Tandoğan, “Ben son yerel seçimler öncesinde burayla ilgili yıkım kararı aldım ancak yeni belediye başkanı Cihat Albayrak’ın buraya işyeri açma izni verdiğini öğrendim. Hakkımda soruşturma açıldığını öğrenince ise bu izni hızlı bir şekilde iptal ettirdiğini duydum. Ben seçimden hemen önce yıkım kararı verdim ama mevcut başkan yıkmadı” demişti.