Tarihi zirveyi görmüştü: Gram altın ne kadar oldu?

ABD'de faiz indirimi beklentileri ve güvenli liman varlıklara talebi artıran jeopolitik gelişmelerle dün tarihi zirveyi gören altın fiyatları, doların gücünü korumasıyla geriledi. Ons altın, 2 bin 414 dolar seviyesinde, gram altın ise 2 bin 502 liradan işlem görüyor.

Ekonomi 21.05.2024 09:26 Giriş: 21.05.2024 09:26

Güncelleme: 21.05.2024 09:34 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos