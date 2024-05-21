Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tarihi zirveyi görmüştü: Gram altın ne kadar oldu?

ABD'de faiz indirimi beklentileri ve güvenli liman varlıklara talebi artıran jeopolitik gelişmelerle dün tarihi zirveyi gören altın fiyatları, doların gücünü korumasıyla geriledi. Ons altın, 2 bin 414 dolar seviyesinde, gram altın ise 2 bin 502 liradan işlem görüyor.

Ekonomi
  • 21.05.2024 09:26
  • Giriş: 21.05.2024 09:26
  • Güncelleme: 21.05.2024 09:34
Kaynak: Haber Merkezi
Tarihi zirveyi görmüştü: Gram altın ne kadar oldu?
Fotoğraf: Depophotos

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından yeni güne 2 bin 501 liradan başladı. 

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yüzde 1,1 yükselişle başlamasının ardından dün 2 bin 523 lira seviyesine kadar ulaşarak rekor kırmıştı. 

Dün 2 bin 450 doları test ederek rekor tazeleyen altının ons fiyatı, günü yüzde 0,5 değer kazancıyla 2 bin 426 dolardan kapattı. Ons altın fiyatı bugün saat 9.25 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 2 bin 414 dolardan alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 4 bin 64 lira, yarım altın 8 bin 153 lira, Cumhuriyet altını ise 16 bin 230 liradan işlem görüyor. 

Dolar/TL güne nasıl başladı?
BirGün'e Abone Ol