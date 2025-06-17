Tarihin en kitlesel sınır dışısı için emir verdi

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Göç politikalarına tepkilerin arttığı ABD Başkanı Donald Trump, tavrını daha da sertleştiriyor. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Demokratların kalesi konumundaki Los Angeles, Chicago ve New York'ta göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine yönelik operasyonların genişletilmesi talimatını verdi. Bu kentleri "Demokratların güç merkezi" olarak nitelendiren Trump, özellikle bu şehirlerde düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmesi çabalarının artırılması gerektiğini savundu.

Politikalarına yönelik artan protestolar için "Hiçbir şey bizi görevimizi yapmaktan alıkoyamaz" diyen Trump, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine "tarihin en kitlesel sınır dışı operasyonu" emrini verirken "Bu işi bitirin" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca ICE memurlarının "her gün radikal Demokrat politikacılar tarafından şiddete, tacize ve hatta tehditlere maruz kaldığını" iddia etti, Demokratları da "şehirleri yok etmek istemekle" suçladı.

ICE ve diğer kolluk kuvvetleri yetkililerinin "suçun yoğun olduğu şehirlere odaklanması gerektiğini" söyleyen ABD başkanı, tüm yönetimine "mümkün olan tüm kaynakları bu çabaya ayırmaları ve kitlesel suç göçünün gidişatını tersine çevirmeleri talimatını verdiğini" kaydetti.