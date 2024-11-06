Tarihin en yüksek kadın katliamı yaşandı: Bir ayda 48 cinayet

Siyasal İslamcı rejimin kadınlara ve kadın haklarına yönelik saldırıları her geçen gün artarken etkin ve caydırıcı cezaların uygulanmaması kadınları yaşamdan koparmaya devam ediyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), 2024 Ekim ayı raporunu yayımladı. Rapora göre, geçen ay 71 kadın hayatını kaybetti. Bu kadınların 48’i erkekler tarafından katledilirken 23’ü ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Öldürülen 48 kadından 31’inin hangi bahane ile öldürüldüğü tespit edilemezken 10’u boşanmayı istediği, barışmayı ve evlenmeyi reddettiği bahanesiyle hayattan koparıldığı ortaya çıktı.

Ekim ayında öldürülen 48 kadının 19’u evli olduğu erkekler tarafından hayattan koparıldı. Bu da öldürülen kadınların yüzde 40’ını oluşturdu. Kadınların yarısından fazlası evlerinde katledildi. 48 kadından 26’sı evinde, 14’ü kamusal alanlarda, 7’si sokakta katledildi. Kadınlar en çok ateşli silahla öldürüldü. 2021 yılında katledilen kadın sayısı 131, şüpheli ölüm ise 99 iken 2022’de öldürülen kadın sayısı 164, şüpheli ölümler ise 125’e çıktı. 2023 yılında ise bu veriler daha da arttı. Katledilen kadın sayısı 147, ölümü aydınlatılmayan kadınların sayısı ise 128’e kadar yükseldi. 2024’ün ilk 10 ayında bu cinayetler neredeyse 2 katına çıktı. Katledilen kadınların sayısı 343, şüpheli ölümlerin sayısı ise 207 oldu.

KARABASAN GİBİ ÇÖKTÜ

Sol Feminist Hareket üyesi Dilara Kurtuluş, gerici politikalarla kadınların hayatlarına yapılan baskılara dikkat çekti. Artan cinayetlere tepki gösteren Kurtuluş, BirGün’e şunları söyledi: “Kadınlar evlerinde, en yakınındaki erkekler tarafından öldürülüyor. Geçtiğimiz ekim ayında 23’ü şüpheli 71 kadın cinayeti yaşandı. Bu cinayetlerin de yarıya yakını evde ve evli olduğu erkek tarafından gerçekleştirildi. İktidarın günden güne büyüttüğü gerici dilin, gerici politikaların sonucunu görüyoruz. İstanbul Sözleşmesi’ni fesheden, 6284 ve Medeni Kanun’a saldıran, 9. Yargı Paketi ile saldırılarını yükselten; makbul kadın sınırını aile içerisinde gerçekleştiren; kadının soyadı tartışmasıyla, toplumdaki varlığını eş ve çocuk üzerinden dizayn etmesiyle, nasıl giyindiği, nasıl yürüdüğü, nasıl kahkaha attığı tartışmalarıyla bu iktidarın kadınların hayatlarına nasıl bir karabasan gibi çöktüğünü görüyoruz. Ne kolluk kuvveti, ne yargı, ne yasama kadın cinayetlerini önlemiyor, katilleri cezalandırmıyor. Fail belli. Fail, kravat takan katillerin omuzlarını sıvazlayan bu iktidardır. Kirli aklınıza, kirli düzeninize karşı yaşamak için tam karşınızda olacağız. Tarikat-cemaat karanlığınıza karşı laiklik mücadelesinde en önde olacağız.”

Dilara Kurtuluş

Sol Feminist Hareket üyesi

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KCDP Kadın Meclisleri Temsilcisi Nuran Karahan ise şöyle konuştu: “Siyasi iktidarı kadın cinayetlerinin artacağı yönünde uyarmıştık. Maalesef haklı çıkıyoruz. 6284 Sayılı Kadınları Şiddetten Koruma Kanunu etkin uygulanırsa ancak kadınların yaşamını koruyabiliriz demiştik. ‘Kutsal aile’ politikaları kadınları eve ve aileye hapseden anlayışı besliyor. Ailede ‘reis’ yapmak istedikleri erkeklere cesaret veriyor. Artan cezasızlık, suçun da önünü açıyor. Ekim ayı başında iki kadın, İkbal ve Ayşenur vahşice öldürüldü. Bir şehrin surları artık onlarla hatırlanacak. Bunlara rağmen yetkililer kadın cinayetlerini önlemeye yönelik siyasi irade ortaya koymuyor. Açıklamalarda, havaya süzülüp kaybolan ‘Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans’ sözlerinden başka bir şey duymuyoruz. 6284'ü etkin uygulamak için somut bir adım atılmıyor. ‘Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans’ın nasıl olabileceği açık; 6284 uygulanacak, aile politikalarından vazgeçilecek, cezasızlığın önüne geçilecek ve elbette İstanbul Sözleşmesi adım adım uygulanacak. Siyasi iktidar eğer kadın cinayetlerini önlemek, şiddete son vermek istiyorsa işte ona yol haritası.”

Nuran Karahan

KCDP Kadın Meclisleri Temsilcisi

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2024’ün ilk 10 ayındaki kadın cinayetleri verileri şöyle:

Ekim ayında öldürülen kadınlardan yalnızca birkaçı…

• İstanbul Fatih’te, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil adlı 19 yaşındaki iki kadın, Semih Çelik isimli erkek tarafından öldürüldü.

• Aydın’da yaşayan 2 çocuk annesi Sibel Aygan, işe gitmek için evden çıktığı sırada eskiden evli olduğu Mustafa Yıldırım tarafından ateşli silahla vurularak öldürüldü.

• Tekirdağ’da Fatma Özdemir, işyerinin yakınlarındaki bir çay ocağında Eren Uzuner tarafından ‘kıskançlık’ bahanesiyle katledildi.