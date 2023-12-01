Tarihindeki en farklı yenilgilerinden birini alan Fenerbahçe'de düşüş sürüyor
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Danimarka'nın Nordsjaelland ekibine deplasmanda 6-1 kaybeden Fenerbahçe, tarihin en farklı mağlubiyetlerinden birini yaşadı.
Right to Dream Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda kalesinde gördüğü 4 golle 6-1 yenildi ve lider geldiği Danimarka'dan üçüncü sırada döndü.
Son 5 resmi maçında 3 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alan İsmail Kartal'ın ekibi, sezon başındaki performansının gerisinde kaldı.
Trabzonspor karşısındaki 3-2'lik mağlubiyetin ardından Ludogorets'e deplasmanda 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, ardından ligde Adana Demirspor'la rakip sahadaki müsabakayı golsüz eşitlikle bitirdi.
Milli maç arasının ardından Süper Lig mücadelesinde sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 kaybetti.