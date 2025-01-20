Tarihte 21 Ocak: Önemli olaylar, doğumlar ve ölümler

21 Ocak tarihte ne oldu sorusu, bu özel günle ilgili en sık araştırılan konular arasında yer alır. Miladi takvime göre yılın 21. günü olan bugün, tarihin akışını değiştiren önemli olaylara, ünlü kişilerin doğumlarına ve unutulmaz kayıplara sahne olmuştur.

İşte 21 Ocak’ın tarihindeki en dikkat çeken olaylar, doğan ünlüler ve hayatını kaybeden isimler:

21 OCAK’TA YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR

1522 : Osmanlı Donanması, Rodos’u fethederek Akdeniz’deki hâkimiyetini genişletti. Bu fetih, Osmanlı tarihinin önemli deniz zaferlerinden biri olarak kaydedildi.

: Osmanlı Donanması, Rodos’u fethederek Akdeniz’deki hâkimiyetini genişletti. Bu fetih, Osmanlı tarihinin önemli deniz zaferlerinden biri olarak kaydedildi. 1774 : Osmanlı Padişahı III. Mustafa vefat etti, yerine I. Abdülhamit tahta çıktı. Bu olay, Osmanlı yönetiminde yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

: Osmanlı Padişahı III. Mustafa vefat etti, yerine I. Abdülhamit tahta çıktı. Bu olay, Osmanlı yönetiminde yeni bir dönemin başlangıcı oldu. 1793 : Fransız Kralı XVI. Louis, vatana ihanet suçlamasıyla giyotinle idam edildi. 21 Ocak’ta idam edilen kral kimdir sorusu, bu olayın hatırlanmasını sağlıyor.

: Fransız Kralı XVI. Louis, vatana ihanet suçlamasıyla giyotinle idam edildi. 21 Ocak’ta idam edilen kral kimdir sorusu, bu olayın hatırlanmasını sağlıyor. 1908 : New York’ta kadınların toplum içinde sigara içmesi yasaklandı. Dönemin sosyal yapısını etkileyen bu karar büyük tartışmalara yol açtı.

: New York’ta kadınların toplum içinde sigara içmesi yasaklandı. Dönemin sosyal yapısını etkileyen bu karar büyük tartışmalara yol açtı. 1946 : Türkiye’de Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kuruldu. İşçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen bu kurum, ülkenin çalışma hayatında önemli bir yere sahiptir.

: Türkiye’de Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kuruldu. İşçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen bu kurum, ülkenin çalışma hayatında önemli bir yere sahiptir. 2012: Türkiye’de ilk yüz nakli gerçekleştirildi. Bu operasyon, sağlık alanında dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

21 OCAK’TA DOĞAN ÜNLÜLER

21 Ocak doğumlu ünlüler kimlerdir? İşte bu tarihte doğan isimlerden bazıları:

1905 : Fransız moda tasarımcısı Christian Dior, dünya çapında ünlü markasıyla moda dünyasında iz bıraktı.

: Fransız moda tasarımcısı Christian Dior, dünya çapında ünlü markasıyla moda dünyasında iz bıraktı. 1922 : Amerikalı oyuncu Telly Savalas, "Kojak" dizisindeki rolüyle tanındı.

: Amerikalı oyuncu Telly Savalas, "Kojak" dizisindeki rolüyle tanındı. 1941 : Efsanevi İspanyol tenor Plácido Domingo, sanat dünyasına kazandırılan en büyük yeteneklerden biri olarak dikkat çeker.

: Efsanevi İspanyol tenor Plácido Domingo, sanat dünyasına kazandırılan en büyük yeteneklerden biri olarak dikkat çeker. 1996: İspanyol futbolcu Marco Asensio, bugün doğan genç yıldızlar arasında yer alır.

21 OCAK’TA HAYATINI KAYBEDEN ÜNLÜLER

21 Ocak’ta kimler öldü? Bugünün kayıpları arasında dünya tarihine iz bırakan isimler bulunuyor:

1774 : Osmanlı Padişahı III. Mustafa, bu tarihte hayata veda etti.

: Osmanlı Padişahı III. Mustafa, bu tarihte hayata veda etti. 1793 : Fransız Devrimi’nin simgesi Kral XVI. Louis, bu tarihte idam edildi.

: Fransız Devrimi’nin simgesi Kral XVI. Louis, bu tarihte idam edildi. 1950 : İngiliz yazar George Orwell, başyapıtları "1984" ve "Hayvan Çiftliği" ile hatırlanır.

: İngiliz yazar George Orwell, başyapıtları "1984" ve "Hayvan Çiftliği" ile hatırlanır. 2013: Türk bilim insanı Ahmet Mete Işıkara, deprem bilincinin oluşmasında büyük katkılar sağlamıştır.

21 OCAK OSMANLI TARİHİ İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?

1522 yılında Rodos’un fethi, Osmanlı Donanması’nın başarısını perçinleyen önemli bir olaydır.

TÜRKİYE’DE İLK YÜZ NAKLİ NE ZAMAN YAPILDI?

Türkiye’nin ilk yüz nakli, 21 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

21 Ocak, tarihte önemli olaylara, ünlü doğumlara ve kayıplara ev sahipliği yapan bir gün olarak dikkat çeker. 21 Ocak’ta tarihte neler oldu sorusuna yanıt arayanlar için bu yazı, detaylı ve özgün bir kaynak niteliğindedir.