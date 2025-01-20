Tarihte 22 Ocak: Önemli olaylar, doğumlar ve ölümler

22 Ocak tarihte ne oldu sorusu, bu özel günle ilgili en sık araştırılan konular arasında yer alır. Miladi takvime göre yılın 22. günü olan bugün, tarih boyunca önemli olaylara, unutulmaz kişilerin doğumlarına ve kayıplarına sahne olmuştur.

İşte 22 Ocak’ın tarihindeki dikkat çeken olaylar, doğan ünlüler ve vefat eden isimler:

22 OCAK’TA YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR

1517: Osmanlı ordusu, Ridaniye Savaşı’nda Memlük ordusunu mağlup etti. Halifelik Osmanlılara ne zaman geçti sorusunun yanıtı, bu zaferle birlikte halifeliğin Osmanlılara geçtiği 22 Ocak 1517 tarihidir.

1580: İstanbul Rasathanesi, III. Murat tarafından yıktırıldı. Bu olay, bilimsel çalışmaların durdurulması açısından dikkat çekicidir.

1905: Birinci Rus Devrimi başladı. Çar’ın birliklerinin işçilere ateş açması sonucu çıkan olaylar, Rusya’da Kanlı Pazar ne zaman yaşandı sorusunun cevabıdır.

1932: İlk Türkçe Kur’an, Hafız Yaşar (Okur) tarafından Yerebatan Camii’nde okundu. Bu olay, Türkçe Kur’an ne zaman okundu? sorusunu gündeme getirir.

1984: Kullanıcı dostu grafik arayüzü ve faresiyle tanınan Apple Macintosh, ünlü "1984" reklam kampanyasıyla tanıtıldı.

2006: NBA yıldızı Kobe Bryant, Toronto Raptors’a karşı 81 sayı atarak unutulmaz bir performans sergiledi. Kobe Bryant 81 sayı hangi maçta attı? sorusu bu tarihi olayı özetler.

22 OCAK’TA DOĞAN ÜNLÜLER

22 Ocak doğumlu ünlüler kimlerdir? İşte bu tarihte doğan önemli isimlerden bazıları:

1561: İngiliz filozof ve yazar Sir Francis Bacon, bilimsel yöntemlerin öncüsü olarak tarihe geçti.

1788: İngiliz şair Lord Byron, romantik dönemin en ünlü isimlerinden biri olarak bilinir.

1907: U Thant, Birleşmiş Milletler’in 3. Genel Sekreteri, barış çabalarıyla tanınan bir diplomattır.

1953: Amerikalı yönetmen Jim Jarmusch, bağımsız sinema dünyasında önemli bir yere sahiptir.

22 OCAK’TA HAYATINI KAYBEDEN ÜNLÜLER

22 Ocak’ta kimler öldü? Bu soruya yanıt olarak bugünün kayıpları arasında yer alan ünlü isimler:

1901: Kraliçe Victoria, İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarlarından biri olarak bilinir. Kraliçe Victoria ne zaman öldü sorusunun yanıtı 22 Ocak 1901’dir.

1973: ABD’nin 36. Başkanı Lyndon B. Johnson, bu tarihte vefat etti. Lyndon B. Johnson hangi tarihte öldü sorusuna yanıt bugündür.

2008: Heath Ledger, "The Dark Knight" filmindeki Joker performansıyla hafızalarda kalan ünlü oyuncu, trajik bir şekilde yaşamını yitirdi.

RİDANİYE SAVAŞI NE ZAMAN OLDU?

Bu önemli savaş, 22 Ocak 1517 tarihinde gerçekleşmiştir ve Osmanlı İmparatorluğu’nun halifeliği devralmasını sağlamıştır.

KOBE BRYANT HANGİ MAÇTA 81 SAYI ATTI?

NBA efsanesi Kobe Bryant, 22 Ocak 2006’da Toronto Raptors’a karşı 81 sayı atarak unutulmaz bir performans sergiledi.

22 Ocak, tarihte birçok önemli olayın, doğumun ve ölümün yaşandığı bir gün olarak dikkat çeker. Bu yazı, 22 Ocak’ta tarihte ne oldu sorusuna yanıt arayanlar için hazırlanmıştır.