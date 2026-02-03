Tarihte ilk kez oluyor: Yumuşak insansı robot "Sprout" insanlarla yaşayacak

Amerikalı robotik girişimi Fauna Robotics, yaklaşık iki yıl süren çalışmanın ürünü olan Sprout adlı insansı robotu tanıttı. Yaklaşık 1,05 metre boyunda ve yumuşak köpük dış yüzeye sahip bu yeni robot, geleneksel metal ağır makinelerden farklı olarak çevresiyle dostane bir ilişki kuracak şekilde tasarlandı. Tasarım ilhamını Baymax ve Jetgiller’in Rosie gibi bilim kurgu robotlarından alan Sprout, insanlarla aynı alanda güvenle çalışabilmek üzerine geliştirildi.

YUMUŞAK GÖVDE, SICAK İFADE

Sprout’un en belirgin özelliği, sert mekanik yapılar yerine yumuşak ve dokunması güvenli yüzeylerle kaplı olması. Bu tasarım hem fiziksel güvenliği artırıyor hem de robotla sosyal etkileşimi kolaylaştırıyor. Geniş kafası ve ifade odaklı “kaş” yapısı, robotun insanlarla duygusal bağ kurabilmesini amaçlıyor ve kullanıcı tarafında yaklaşılabilir bir izlenim bırakıyor.

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA İÇİN PLATFORM

Sprout, çamaşır katlamak veya ağır işlerde görev almak gibi günlük işler için değil; robotik geliştirme, araştırma, eğitim ve etkileşim senaryoları için bir platform olarak konumlandırılıyor.

Robotun hareket, algılama, navigasyon ve ifade gibi temel fonksiyonları “kutudan çıkar çıkmaz” çalışır durumda sunuluyor; bu sayede geliştiriciler kendi uygulamalarına odaklanabiliyor. Tasarımında keskin kenarların ve sıkışma noktalarının olmaması, robotun insanlarla aynı ortamda güvenle dolaşmasını sağlıyor.

ROBOTİK DÜNYASINDA “YAKLAŞILABİLİRLİK” ARAYIŞI

Fauna Robotics, Sprout’u mühendislik açısından erişilebilir kılmayı hedefliyor. Bu, insansı robot geliştirmek isteyen ancak büyük bütçelere sahip olmayan araştırmacılar ve firmalar için önemli bir fırsat sunuyor. Robotun hâlihazırdaki fiyatı yaklaşık 50 bin dolar civarında olsa da, Disney ve Boston Dynamics gibi büyük isimlerin ilk kullanıcılar arasında yer alması, teknolojinin potansiyelini gözler önüne seriyor.

Sprout’un tanıtımı, robotik teknolojilerinin sadece endüstriyel makineler değil; insan yaşamının içine daha organik biçimde giren, etkileşimi merkeze alan bir yöne doğru evrilebileceğinin ipuçlarını veriyor. Yumuşak bir yüzey ve dostane bir tasarım, robotların bizlerle aynı dünya içinde nasıl var olabileceğine dair yeni bir dil oluşturuyor.