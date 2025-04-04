Tarihten günümüze CHP Genel Başkanları listesi (2025 Güncel liste)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye siyasetinin en köklü partilerinden biri olarak birçok lider yetiştirmiştir. 6 Nisan 2025'te yapılacak Olağanüstü Kurultay öncesi “CHP Genel Başkanları kimlerdir?” sorusu yeniden gündeme gelirken, liderlerin yaşları ve görev süreleri de merak ediliyor. İşte CHP tarihine damga vuran genel başkanlar, kaç yaşında göreve geldikleri ve CHP Genel Başkanlığı süresince ne kadar kaldıklarıyla birlikte:

1. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Göreve Başladığı Yaş : 42

: 42 Görev Süresi : 15 yıl 62 gün

: 15 yıl 62 gün Görev Dönemi: 9 Eylül 1923 – 10 Kasım 1938

Cumhuriyetin kurucusu olan Atatürk, aynı zamanda CHP'nin kurucu lideridir ve partinin ilk genel başkanıdır.

2. İSMET İNÖNÜ

Göreve Başladığı Yaş : 54

: 54 Görev Süresi : 33 yıl 134 gün

: 33 yıl 134 gün Görev Dönemi: 26 Aralık 1938 – 8 Mayıs 1972

Atatürk’ün vefatının ardından CHP Genel Başkanlığı'na geçen İnönü, partinin en uzun süre görev yapan lideridir.

3. BÜLENT ECEVİT

Göreve Başladığı Yaş : 46

: 46 Görev Süresi : 11 yıl 169 gün

: 11 yıl 169 gün Görev Dönemi: 14 Mayıs 1972 – 30 Ekim 1980

Ecevit, CHP’yi sosyal demokrat çizgiye taşıyan lider olarak bilinir.

4. DENİZ BAYKAL

Göreve Başladığı Yaş : 56

: 56 Görev Süresi: 23 yıl 222 gün (toplam süre)

Görev Dönemi:

11 Eylül 1992 – 18 Şubat 1995

9 Eylül 1995 – 23 Mayıs 1999

30 Eylül 2000 – 10 Mayıs 2010

Baykal, üç farklı dönemde CHP Genel Başkanlığı yaparak partiyi yeniden parlamentoya taşımıştır.

5. HİKMET ÇETİN

Göreve Başladığı Yaş : 57

: 57 Görev Süresi : 205 gün

: 205 gün Görev Dönemi: 18 Şubat 1995 – 9 Eylül 1995

Baykal’ın istifası sonrası geçici genel başkanlık görevini üstlenmiştir.

6. ALTAN ÖYMEN

Göreve Başladığı Yaş : 62

: 62 Görev Süresi : 1 yıl 130 gün

: 1 yıl 130 gün Görev Dönemi: 23 Mayıs 1999 – 30 Eylül 2000

Gazetecilikten siyasete geçiş yapan Öymen, kısa süreli liderliğiyle hatırlanır.

7. KEMAL KILIÇDAROĞLU

Göreve Başladığı Yaş : 62

: 62 Görev Süresi : 13 yıl 174 gün

: 13 yıl 174 gün Görev Dönemi: 22 Mayıs 2010 – 4 Kasım 2023

CHP'yi uzun yıllar boyunca yöneten Kılıçdaroğlu, 2023 genel seçimlerinin ardından Özgür Özel'le girdiği genel başkanlık yarışını kaybetti.

8. ÖZGÜR ÖZEL

Göreve Başladığı Yaş : 49

: 49 Görev Süresi : (Devam ediyor)

: (Devam ediyor) Görev Dönemi: 5 Kasım 2023 – günümüz

CHP’nin güncel genel başkanı olan Özgür Özel, değişim söylemleriyle parti tabanında yeni bir dönem başlattı.

CHP tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü gibi devlet kurucusu liderlerden, Kemal Kılıçdaroğlu gibi uzun soluklu genel başkanlara kadar birçok önemli isim yer aldı. "CHP Genel Başkanları listesi" merak edilirken, kimlerin kaç yaşında göreve geldiği ve ne kadar süre görevde kaldığı da siyasetin nabzını tutmak isteyenler için önemli bir bilgi kaynağıdır.