Tarihten günümüze Fenerbahçe'nin başkanları listesi

Kuruluş tarihi 1907 olan Fenerbahçe'nin tarihinde Başkanlık yapmış olan birçok kişi bulunuyor.

Fenerbahçe'nin ilk Başkanı 1907-1908 yılları arasında görev yapmış olan Ziya Songülen olurken, Fenerbahçe'nin son başkanı ise 2018 yılından bu yana görevini sürdüren Ali Koç'tur.

Tarihten bugüne Fenerbahçe'nin başkanları ve hizmet yılları şöyle:

Ziya Songülen (1907-1908)

Ayetullah Bey (1908-1909)

Tevfik Haccar Taşçı (1909-1910)

Hakkı Saffet Tarı (1910)

Galip Kulaksızoğlu (1910-1911)

Osman Fuat Efendi (1911-1913)

Arif Emirzade (1911-1912)

Hamit Hüsnü Kayacan (1912-1914)

Mehmet Hulusi Bey (1914-1915)

Mehmet Sabri Toprak (1915-1934)

Doktor Nâzım Bey (1916-1918)

Refik Ahmet Nuri Sekizinci (1918-1919)

Ömer Faruk Efendi (1920-1923)

Nasuhi Baydar (1924-1927)

Ali Naci Karacan (1926-1927)

Muvaffak Menemencioğlu (1928-1932)

Sait Selahattin Cihanoğlu (1932-1933)

Hayri Celal Atamer (1933-1934)

Şükrü Saracoğlu (1934-1950)

Ali Muhiddin Hacı Bekir (1950-1951)

Osman Kavrakoğlu (1951-1953)

Bedii Yazıcı (1953-1954)

Zeki Rıza Sporel (1955-1957)

Agah Erozan (1958-1959)

Medeni Berk (1960)

Hasan Kâmil Sporel (1960-1961)

Razi Trak (1961-1962)

İsmet Uluğ (1962-1966)

Faruk Ilgaz (1966-1974)

Emin Cankurtaran (1974-1976)

Faruk Ilgaz1976-1980)

Razi Trak (1980-1981)

Ali Şen (1981-1983)

Faruk Ilgaz (1983-1984)

Fikret Arıcan (1984-1986)

Tahsin Kaya (1986-1989)

Metin Aşık (1989-1993)

Güven Sazak (1993-1994)

Hasan Özaydın (1994)

Ali Şen (1994-1998)

Aziz Yıldırım (1998-2018)

Ali Koç 2018 - günümüz

Fenerbahçe'de 1923-1934 yılları arasında başkanlık makamı kaldırılıp 3 kişilik yönetim kurulu oluşturulmuştur. Bu isimler de şöyledir: