Tarihten günümüze Fenerbahçe'nin başkanları listesi
Fenerbahçe'de geçmişten günümüze kimler başkanlık yaptı? Fenerbahçe'nin ilk başkanı kimdir? Ali Şen, Aziz Yıldırım ne kadar süre başkanlık yaptı? Ali Koç kaç yıldır Fenerbahçe'nin başkanı? Fenerbahçe'nin başkanları listesi haberimizde.
Kuruluş tarihi 1907 olan Fenerbahçe'nin tarihinde Başkanlık yapmış olan birçok kişi bulunuyor.
Fenerbahçe'nin ilk Başkanı 1907-1908 yılları arasında görev yapmış olan Ziya Songülen olurken, Fenerbahçe'nin son başkanı ise 2018 yılından bu yana görevini sürdüren Ali Koç'tur.
Tarihten bugüne Fenerbahçe'nin başkanları ve hizmet yılları şöyle:
- Ziya Songülen (1907-1908)
- Ayetullah Bey (1908-1909)
- Tevfik Haccar Taşçı (1909-1910)
- Hakkı Saffet Tarı (1910)
- Galip Kulaksızoğlu (1910-1911)
- Osman Fuat Efendi (1911-1913)
- Arif Emirzade (1911-1912)
- Hamit Hüsnü Kayacan (1912-1914)
- Mehmet Hulusi Bey (1914-1915)
- Mehmet Sabri Toprak (1915-1934)
- Doktor Nâzım Bey (1916-1918)
- Refik Ahmet Nuri Sekizinci (1918-1919)
- Ömer Faruk Efendi (1920-1923)
- Nasuhi Baydar (1924-1927)
- Ali Naci Karacan (1926-1927)
- Muvaffak Menemencioğlu (1928-1932)
- Sait Selahattin Cihanoğlu (1932-1933)
- Hayri Celal Atamer (1933-1934)
- Şükrü Saracoğlu (1934-1950)
- Ali Muhiddin Hacı Bekir (1950-1951)
- Osman Kavrakoğlu (1951-1953)
- Bedii Yazıcı (1953-1954)
- Zeki Rıza Sporel (1955-1957)
- Agah Erozan (1958-1959)
- Medeni Berk (1960)
- Hasan Kâmil Sporel (1960-1961)
- Razi Trak (1961-1962)
- İsmet Uluğ (1962-1966)
- Faruk Ilgaz (1966-1974)
- Emin Cankurtaran (1974-1976)
- Faruk Ilgaz1976-1980)
- Razi Trak (1980-1981)
- Ali Şen (1981-1983)
- Faruk Ilgaz (1983-1984)
- Fikret Arıcan (1984-1986)
- Tahsin Kaya (1986-1989)
- Metin Aşık (1989-1993)
- Güven Sazak (1993-1994)
- Hasan Özaydın (1994)
- Ali Şen (1994-1998)
- Aziz Yıldırım (1998-2018)
- Ali Koç 2018 - günümüz
Fenerbahçe'de 1923-1934 yılları arasında başkanlık makamı kaldırılıp 3 kişilik yönetim kurulu oluşturulmuştur. Bu isimler de şöyledir:
- Nasuhi Esat Baydar (1924-25)
- Ali Naci Karacan (1926-27)
- Muvaffak Menemencioğlu (1927-32)
- Sait Selahattin Cihanoğlu (1932-33)
- Hayri Celal Atamer (1933-34)