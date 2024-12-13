Tarihten günümüze Galatasaray'ın başkanları listesi

1905 yılında kurulan Galatasaray'a günümüze kadar birçok isim başkanlık hizmetinde bulundu. Galatasaray'ın ilk başkanı, Galatasaray'a en çok başkanlık hizmeti veren kişi kimdir? Adnan Polat, Faruk Süren, Alp Yalman Galatasaray'da hangi yıllarda başkanlık yaptı?

Galatasaray'da başkanlık yapmış isimler ve hizmet süreleri şöyle:

Ali Sami Yen: 1905-1918, 1925

1905-1918, 1925 Refik Cevdet Kalpakçıoğlu: 1919-1922, 1934

Yusuf Ziya Öniş : 1922-1924, 1950-1952

: 1922-1924, 1950-1952 Ali Haydar Şekip: 1925

Ahmet Robenson: 1926

1926 Adnan İbrahim Piriioğlu: 1927

Necmettin Sadak: 1928-1929

1928-1929 Abidin Daver: 1929-1930

Ahmet Kara: 1930-1931, 1933

1930-1931, 1933 Tahir Kevkep: 1931-1932

Ali Haydar Barşal: 1932-1933, 1933-1934

1932-1933, 1933-1934 Fethi İsfendiyaroğlu: 1933

Ethem Menemencioğlu: 1934-1936

1934-1936 Saim Gogen: 1936-1937

Sedat Ziya Kantoğlu: 1937-1939, 1944

1937-1939, 1944 Nizan Nuri: 1939

Adnan Akıska: 1939

1939 Tevfik Ali Çınar: 1940-1942

Osman Dardağan: 1942-1943

1942-1943 Muslihittin Peykoğlu: 1944-1946

Suphi Batur: 1946-1950, 1965-1968

1946-1950, 1965-1968 Ulvi Yenal: 1953, 1962-1964

Refik Selimoğlu: 1954-1956, 1960-1962

1954-1956, 1960-1962 Sadık Giz: 1957-1959

Selahattin Beyazıt : 1969-1973, 1975-1979

: 1969-1973, 1975-1979 Prof. Dr. Mustafa Pekin: 1973-1975

Prof. Dr. Ali Uras: 1979-1984, 1984-1986

1979-1984, 1984-1986 Dr. Ali Tanrıyar: 1986-1988, 1988-1990

Alp Yalman: 1990-1992, 1992-1996

1990-1992, 1992-1996 Faruk Süren: 1996-2001

Mehmet Cansun: 2001-2002

2001-2002 Özhan Canaydın: 2002-2008

Adnan Polat: 2008-2011

2008-2011 Ünal Aysal: 2011-2014

Duygun Yarsuvat : 2014-2015

: 2014-2015 Dursun Aydın Özbek: 2015-2018,

Mustafa Cengiz: 2018-2021

2018-2021 Burak Elmas: 2021-2022

Dursun Aydın Özbek: 2022-günümüz

TARİHTE DÖNÜM NOKTALARI VE GALATASARAY BAŞKANLARI

Galatasaray'ın ilk Başkanı Ali Sami Yen, son başkanı ise Dursun Özbek'tir.

Galatasaray'ın 1999-2000 UEFA Kupası'na sahip olduğu dönemde Galatasaray'ın Başkanı Faruk Süren'dir.

Kurtuluş Savaşı yıllarında Galatasaray'ın Başkanı Refik Cevdet Kalpakçıoğlu'dur.