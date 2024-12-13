Tarihten günümüze Galatasaray'ın başkanları listesi
Türkiye'nin köklü kulüplerinden olan Galatasaray'ın ilk başkanı kimdir? Hangi başkan en uzun süre Galatasaray'da görev yaptı? Alp Yalman, Faruk Süren, Adnan Polat, Ünal Aysan ve Özhan Canaydın hangi yıllarda başkanlık yaptı? Kurtuluş Savaşı yıllarında Galatasaray'ın başkanı kimdi? Galatasaray başkanlar listesi haberimizde.
1905 yılında kurulan Galatasaray'a günümüze kadar birçok isim başkanlık hizmetinde bulundu. Galatasaray'ın ilk başkanı, Galatasaray'a en çok başkanlık hizmeti veren kişi kimdir? Adnan Polat, Faruk Süren, Alp Yalman Galatasaray'da hangi yıllarda başkanlık yaptı?
Galatasaray'da başkanlık yapmış isimler ve hizmet süreleri şöyle:
- Ali Sami Yen: 1905-1918, 1925
- Refik Cevdet Kalpakçıoğlu: 1919-1922, 1934
- Yusuf Ziya Öniş: 1922-1924, 1950-1952
- Ali Haydar Şekip: 1925
- Ahmet Robenson: 1926
- Adnan İbrahim Piriioğlu: 1927
- Necmettin Sadak: 1928-1929
- Abidin Daver: 1929-1930
- Ahmet Kara: 1930-1931, 1933
- Tahir Kevkep: 1931-1932
- Ali Haydar Barşal: 1932-1933, 1933-1934
- Fethi İsfendiyaroğlu: 1933
- Ethem Menemencioğlu: 1934-1936
- Saim Gogen: 1936-1937
- Sedat Ziya Kantoğlu: 1937-1939, 1944
- Nizan Nuri: 1939
- Adnan Akıska: 1939
- Tevfik Ali Çınar: 1940-1942
- Osman Dardağan: 1942-1943
- Muslihittin Peykoğlu: 1944-1946
- Suphi Batur: 1946-1950, 1965-1968
- Ulvi Yenal: 1953, 1962-1964
- Refik Selimoğlu: 1954-1956, 1960-1962
- Sadık Giz: 1957-1959
- Selahattin Beyazıt: 1969-1973, 1975-1979
- Prof. Dr. Mustafa Pekin: 1973-1975
- Prof. Dr. Ali Uras: 1979-1984, 1984-1986
- Dr. Ali Tanrıyar: 1986-1988, 1988-1990
- Alp Yalman: 1990-1992, 1992-1996
- Faruk Süren: 1996-2001
- Mehmet Cansun: 2001-2002
- Özhan Canaydın: 2002-2008
- Adnan Polat: 2008-2011
- Ünal Aysal: 2011-2014
- Duygun Yarsuvat: 2014-2015
- Dursun Aydın Özbek: 2015-2018,
- Mustafa Cengiz: 2018-2021
- Burak Elmas: 2021-2022
- Dursun Aydın Özbek: 2022-günümüz
TARİHTE DÖNÜM NOKTALARI VE GALATASARAY BAŞKANLARI
Galatasaray'ın ilk Başkanı Ali Sami Yen, son başkanı ise Dursun Özbek'tir.
Galatasaray'ın 1999-2000 UEFA Kupası'na sahip olduğu dönemde Galatasaray'ın Başkanı Faruk Süren'dir.
Kurtuluş Savaşı yıllarında Galatasaray'ın Başkanı Refik Cevdet Kalpakçıoğlu'dur.