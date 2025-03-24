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Tarık Akan’ın hayat arkadaşı Acun Günay hayatını kaybetti

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Güncel
  • 24.03.2025 11:59
  • Giriş: 24.03.2025 11:59
  • Güncelleme: 24.03.2025 12:04
Kaynak: Haber Merkezi
Tarık Akan’ın hayat arkadaşı Acun Günay hayatını kaybetti
Fotoğraf: @nhvakfi (X)

Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay yaşamını yitirdi.

Haberi, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Paylaşımda cenaze bilgilerinin daha sonra aktarılacağı belirtildi.

Vakfın hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili arkadaşımız, dostumuz Tarık Akan’ın can yoldaşı, yol arkadaşı, sevgili eşi, Vakıf Danışma Kurulu üyesi Acun Günay büyük aşkıyla buluştu. Ailesinin, dostlarının başı sağolsun. (Not;Cenaze bilgileri daha sonra iletilecektir."

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