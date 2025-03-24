Tarık Akan’ın hayat arkadaşı Acun Günay hayatını kaybetti
Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay yaşamını yitirdi.
Haberi, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.
Paylaşımda cenaze bilgilerinin daha sonra aktarılacağı belirtildi.
Vakfın hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Sevgili arkadaşımız, dostumuz Tarık Akan’ın can yoldaşı, yol arkadaşı, sevgili eşi, Vakıf Danışma Kurulu üyesi Acun Günay büyük aşkıyla buluştu. Ailesinin, dostlarının başı sağolsun. (Not;Cenaze bilgileri daha sonra iletilecektir."
Sevgili arkadaşımız, dostumuz— Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı (@nhvakfi) March 24, 2025
Tarık Akan’ın can yoldaşı,
yol arkadaşı,
sevgili eşi,
Vakıf Danışma Kurulu üyesi
ACUN GÜNAY
büyük aşkıyla buluştu.
Ailesinin, dostlarının başı sağolsun.
(Not;Cenaze bilgileri daha sonra iletilecektir. ) #acungünay #tarıkakan pic.twitter.com/MZcG7hEH7Q