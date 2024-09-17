Tarık Akansız 8 yıl

Çağatan AKYOL / ANKA

Usta sanatçı Tarık Akan’ın hayata veda edişinin üzerinden 8 yıl geçti. Devrimci karakteriyle, “Yol”, "Sürü", "Maden" başta olmak üzere çok sayıda filmiyle hafızalara kazınan Akan için dün İstanbul’da anma programları düzenlendi. İlk anma, Bakırköy’de kurucusu olduğu Özel Taş İlköğretim Kurumları’nda yapıldı. Öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımıyla okul avlusunda yapılan anmaya sanatçı Tarık Akansız 8 yıl Usta sanatçı Tarık Akan, 8’inci ölüm yıl dönümünde anıldı.

Akan’ın kızı Özlem Üregül “Biz babamın sadece Tarık Akan kimliğini değil, aydın kimliğini de örnek aldık” dedi Onur Akın da katıldı. Akın, Tarık Akan için yazdığı şarkıdan kısa bir bölümü burada seslendirdi. İkinci anma ise Bakırköy’deki Zuhuratbaba Mezarlığı’nda Akan’ın mezarı başında yapıldı. Anmaya Akan’ın çocukları Barış Zeki Üregül, Yaşar Özgür Üregül ile Özlem Üregül; Nâzım Hikmet Vakfı Başkanı, oyuncu ve Akan’ın dostu Rutkay Aziz, sanatçı Onur Akın, Özel Taş İlköğretim Kurumları öğretmenleri ve öğrencileri ile Akan’ın sevenleri katıldı.

Dostunun mezarı başında konuşan Zeki İrfanoğlu, “Göğsüm sıkışıyor, nefes daralıyor. Tarık bunu yapmayacaktın bize. Ruhun şad olsun canım kardeşim” dedi. Kızı Özlem Üregül de “Babamın sadece Tarık Akan kimliğini değil, aynı zamanda aydın kimliğini örnek aldık çocukları olarak. Şimdi Taş Koleji ile birlikte bu aydın kimliğini, Türkiye’nin daha aydın bir geleceğe doğru gitmesi için onun hayat felsefesini yaşatıyoruz. Öğrencileriyle bu ülkenin geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz. Sağ olsun babam bize bu değerleri bıraktığı, öğrettiği için” sözlerini kaydetti.

Onur Akın ise, “Yürekli bir aydındı ve korkusuz bir insandı Tarık abi. Onu ben saygıyla anıyorum” diyerek Akan için yaptığı şarkıdan bir bölüm okudu. Öğrenciler, öğretmenler, dostları, ailesi, sevenleri Akan’ın mezarına karanfil bıraktı. Akan, 16 Eylül 2016’da kanser nedeniyle hayata veda etmişti.