Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tarık Çetin, Fenerbahçe'yle sözleşme uzattı

Sarı-lacivertli ekip file bekçisi Tarık Çetin ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Spor
  • 16.05.2026 15:40
  • Giriş: 16.05.2026 15:40
  • Güncelleme: 16.05.2026 15:44
Kaynak: Spor Servisi
Tarık Çetin, Fenerbahçe'yle sözleşme uzattı
AA

Fenerbahçe, kaleci Tarık Çetin ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre sezon başında transfer edilen 29 yaşındaki Tarık Çetin, düzenlenen törenle kendisini 3 yıl daha sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ile Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi de törende hazır bulundu.

BirGün'e Abone Ol