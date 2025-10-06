Tarık Çetin kimdir? Kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Türkiye'de futbolun yükselen kaleci yeteneklerinden biri olan Tarık Çetin, son yıllarda hem istikrarlı performansıyla hem de profesyonel disipliniyle dikkat çekiyor. Tarık Çetin, Fenerbahçe forması altında oynadığı Samsunspor maçındaki kurtarışlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

TARIK ÇETİN KİMDİR?

Tarık Çetin, 8 Ocak 1997 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. Futbola küçük yaşlarda ilgi duyan Çetin, altyapı eğitimine 2008 yılında Derincespor’da başladı. Henüz 12 yaşındayken Fenerbahçe altyapısına transfer oldu ve burada kalecilik temelini güçlü bir şekilde geliştirdi.

Genç yaşta Fenerbahçe’nin gelecekteki kalecilerinden biri olarak gösterilen Tarık, uzun süre sarı-lacivertli kulübün alt yaş kategorilerinde forma giydi.

HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Tarık Çetin’in ana pozisyonu kalecidir.

Boyu: 1,93 metre

Ayak tercihi: Sağ

Güçlü yönleri: Refleks, hava toplarındaki hâkimiyet, bire bir pozisyonlardaki soğukkanlı duruş

Bu özellikleriyle Çetin, modern kalecilik anlayışına uygun bir profil sergiliyor. Topla oyun kurma becerisi, uzun pas isabeti ve oyunu geriden başlatma kabiliyeti de dikkat çekiyor.

KARİYER YOLCULUĞU: OYNADIĞI TAKIMLAR

Tarık Çetin’in profesyonel futbol kariyeri, altyapıdan A takıma uzanan istikrarlı bir çizgi izliyor:

Derincespor (2008–2009) – Futbola ilk adım.

Fenerbahçe (2009–2017) – Altyapıda kalecilik temelini oluşturdu.

Fenerbahçe A Takımı (2017–2019) – Profesyonel sözleşme imzaladı.

Fatih Karagümrük (2018–2019) – Kiralık olarak düzenli forma şansı buldu.

Çaykur Rizespor (2019–2025) – Süper Lig’de deneyim kazandı, birçok kritik maçta görev aldı.

Fenerbahçe (2025– ) – 2025 yazında yeniden Fenerbahçe’ye döndü ve 2025/26 sezonu kadrosuna katıldı.

Bu kariyer yolculuğu, onun hem Süper Lig hem de 1. Lig tecrübesine sahip istikrarlı bir kaleci olmasını sağladı.

TARIŞ ÇETİN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Transfermarkt verilerine göre Tarık Çetin’in güncel piyasa değeri 300 bin Euro civarındadır (Ekim 2025 itibarıyla). Bu değer, yaş, sözleşme süresi, forma bulduğu süre ve lig seviyesi gibi birçok faktöre göre belirlenmektedir.

Kaleciler için kariyerin 28 yaş civarı olgunluk dönemi kabul edildiğinden, Tarık Çetin’in önümüzdeki yıllarda performansına bağlı olarak değerini artırma potansiyeli oldukça yüksek.

SÖZLEŞME VE KULÜP BİLGİLERİ

Kulüp: Fenerbahçe A.Ş.

Sözleşme başlangıcı: 13 Temmuz 2025

Sözleşme bitişi: 30 Haziran 2026

Fenerbahçe’nin kaleci rotasyonunda rekabet gücünü artıran Tarık Çetin, forma şansı bulduğu maçlarda güven veren performanslar sergilemektedir.

TARIK ÇETİN’İN OYUN TARZI

Tarık Çetin, çizgi kaleciliği ile dikkat çekerken, aynı zamanda yüksek toplarda da etkin bir kalecidir.

Savunma arkasına atılan toplarda doğru pozisyon alışı,

Ceza sahası içi yönlendirme yeteneği,

Topu oyuna sokarken yaptığı isabetli degajlar,

onun en güçlü yönlerindendir.

Takım savunmasıyla uyumlu yapısı, onu özellikle topa sahip oyun oynamayı tercih eden takımlar için uygun bir kaleci profili haline getirir.

Tarık Çetin, 28 yaşında olmasına rağmen futbol yaşantısında önemli bir olgunluk seviyesine ulaşmış durumda. Fenerbahçe altyapısından yetişip farklı kulüplerde tecrübe kazandıktan sonra tekrar sarı-lacivertli formaya dönmesi, onun profesyonel gelişiminde bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Süper Lig’de edindiği deneyim, hem fiziksel hem de mental anlamda onu güçlü bir kaleciye dönüştürdü. Önümüzdeki sezonlarda forma şansı buldukça adını daha fazla duyurması bekleniyor.