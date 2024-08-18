Tarık Ziya Ekinci Diyarbakır'da defnedildi

Kürt siyasetçi ve yazar, eski TİP Milletvekili ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Tarık Ziya Ekinci, Diyarbakır'da defnedildi.

İstanbul'da 15 Ağustos'ta hayatını kaybeden 99 yaşındaki Ekinci'nin cenazesi, dün İstanbul'daki Üsküdar Şakirin Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Diyarbakır'a getirildi.

Ekinci için merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik 2 Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Ekinci'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Ekinci'nin eşi Perihan Ekinci ve yakınları katıldı.