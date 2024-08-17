Kürt siyasetçi ve yazar, eski TİP Milletvekili ve HDP Danışma Kurulu üyesi Tarık Ziya Ekinci için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi.

Önceki gün 99 yaşında hayatını kaybeden Ekinci için Üsküdar Şakirin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazına, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, eski CHP genel başkanlarından Hikmet Çetin, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ile Ekinci'nin yakınları katıldı.

Ekinci'nin cenazesi, buradaki törenin ardından yarın defnedileceği Diyarbakır'a gönderildi.

Ekinci'nin yarın memleketi Diyarbakır'da yapılacak cenaze törenine DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan katılacak.

TARIK ZİYA EKİNCİ KİMDİR?

18 Şubat 1926’da Lice’de doğdu. İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1965’te Türkiye İşçi Partisi’nden Diyarbakır milletvekili seçildi. 12 Mart’ta Diyarbakır Sıkıyönetim Cezaevi’nde “Kürtçülük” propagandası yaptığı iddiasıyla TCK’nin 142/1 maddesinden üç yıla mahkûm oldu ve iki yıl tutuklu kaldı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra da beş kez tutuklandı.

Kitapları:Doğu Dramı (1966), Devlet ve Ben (1995), Faili Meçhul Bir Cinayet (1994), Vatandaşlık Açısından Kürt Sorunu ve Bir Çözüm Önerisi (1997), Demokrasi, Çokkültürlülük ve Bir Yargısal Serüven (1999), Avrupa Birliği’nde Azınlıkların Korunması Sorunu Türkiye ve Kürtler (2001), Sol Siyaset Sorunları Türkiye İşçi Partisi ve Kürt Aydınlanması (2004), Millet, Milliyetçilik, Devlet ve Anayasa Sorunları (2004), Türkiye’de Demokrasi ve İnsan Hakları Sorunları (2004), Türkiye’nin Kürt Siyasetine Eleştirel Yaklaşımlar (2004), Türkiye’nin Çağdaşlaşması ve Kürtler (2006).