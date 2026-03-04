Tarikat karanlığı anne ve kızını aldı

AKP iktidarı döneminde palazlanan tarikat ve cemaat düzeninin gölgesinde kadınlar ve çocuklar kalıyor. İstanbul Zeytinburnu’nda, Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından istismara uğrayan Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler, şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. İstismar failinin hak ettiği cezayı alması için aylardır adalet nöbeti tutan Anne Çelik’in feryadı karşılıksız kalırken yaşanan olay, devletin koruma mekanizmalarındaki yetersizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Çocuk yaştayken Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından istismar edilen ve daha sonra faille evlendirilen Fatmanur Çelik ile yine Şengüler'in yıllarca istismar ettiği kızı Hifa İkra Şengüler, Zeytinburnu sahilinde geçen pazartesi ölü bulundu. Anne ve kızının cenazeleri bugün öğle vaktinde Ümraniye Hidayet Camii'nde kılınacak namazın ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Olayın ardından BirGün’e konuşan Çelik’in avukatı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyesi Buse Naz Güneş, anne Çelik’in adalet nöbeti tuttuğu dönemde “Başıma bir şey gelirse intihar demeyin" dediğini anımsattı.

Güneş, istismara uğrayan çocukla ilgili de “Hifa yaşadıklarının etkisiyle ve yetkili kurumların ihmali nedeniyle aylardır yemek yemiyor su bile içmiyordu. Annesinin şırınga yardımıyla birkaç damla su içirerek hayatta tutmaya çalıştığı bir çocuk haline gelmişti” dedi.

Annenin Çekmeköy civarındaki birçok hastaneye başvurup kızının yatışının yapılması için talepte bulunduğunu kaydeden Güneş, hiçbir hastanenin çocuğun yatışını kabul etmediğini anlattı.

Daha sonra bir hayırsever aracılığıyla çocuğu Koç Üniversitesi Hastanesi’ne yatırdıklarını kaydeden Güneş, “Ne yazık ki bu hastanenin çocuğun psikiyatri tedavisi için yeterli olmadığı ve Bakanlık tarafından çocuğun Ankara’ya sevk edileceğini öğrendik” dedi.

Anne Çelik’in defalarca Bakanlıktan gelen yetkililerin kendisine kötü davrandığını ve adeta ‘çocuğunu elinden alacağız’ diye korkutulduğunu beyan ettiğini söyleyen Güneş, “Bakanlık tarafından çocuğun hastaneye alınması için evlerine gidildiği gün çocuğun korkutulduğu ve kriz geçirdiği söylendi” ifadelerini kullandı.

TARİKAT KARANLIĞINA FEDA EDİLDİLER

Daha sonra tekrar geleceklerini söyleyerek yetkililerin evden ayrıldığını söyleyen Güneş, yaşananları şöyle anlattı: “Anne defalarca süreç içinde sürekli baskı gördüklerini ve özellikle eylemleri sonlandırması için çocuğun velayeti ile korkutulduğu beyan etti. Yetkililer daha fazla korkutmadan ve zaman kaybetmeden çocuğu ziyaret ettikleri gün alıp hastaneye yatışını yapsalardı şu an ikisi de hayatta olacaktı. Biz dernek olarak hala raporlara erişemiyoruz, kurumlar tarafından zorluk yaşamaya devam ediyoruz. Ailenin ölümü bu aşamada şüpheli, ancak şüpheli olmayan tek şey gencecik bir kadın ve çocuğun tarikat karanlığına feda edildiğidir."

Fatmanur Çelik’in bir dönem avukatlığını üstlenen Selin Nakıpoğlu da soruşturma aşamasında dosyanın ısrarla kapatılmak istendiğini vurguladı. "Savcılar görevden alındı, kapılar yüzümüze kapatıldı" diyen Nakıpoğlu aylar süren ısrar ve mücadeleyle dava açtırabildiklerini söyledi. "Karanlıkla mücadele kolay değil" ifadelerini kullanan Nakıpoğlu, “İntihar ettiler deyip geçmek, süreci bilen herkesin vicdanında karşılığı olmayan bir açıklamadır” dedi.

AİLE BAKANLIĞI MEDYAYI SUÇLADI

Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Açıklamada anne, gazeteler ve STK’ler suçlanırken şu ifadeler kullanıldı: “Çocuğun sağlık durumunun risk altında olması nedeniyle acil koruma kararı çıkartılmış ve konu adli makamlara intikal ettirilmiştir. Aynı gün adrese gidilmiş ancak kimseye ulaşılamamıştır. Akşam saatlerinde gelen ihbar üzerine anne ve çocuğun hayatını kaybettiği bilgisi alınmıştır. Öte yandan süreç boyunca, bazı medya organları ve sivil toplum kuruluşlarının süreci çarpıtarak Bakanlığımızın anne ve çocuğu korumaya yönelik girişimlerini “anne ile çocuğu ayırma çabası” şeklinde yansıtması sorumsuz ve gerçek dışıdır.”

NE OLMUŞTU?

‘İntihar demeyin’ demişti



Anne Çelik yıllar önce çocuk yaşta Ayhan Ş. tarafından istismar edilmişti. Çelik, daha sonra Ayhan Şengüler ile evlendirilmişti. Evliliğin ardından doğan Hifa İkra Şengüler'in de Ayhan Şengüler tarafından 3 yaşından itibaren cinsel istismara maruz bırakıldığı öne sürülmüştü. Açılan dava devam ederken Ayhan Şengüler'in tutuksuz yargılanması üzerine Anne Çelik, adalet nöbetine başlamıştı.

Bir süredir İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi önündeki adalet nöbeti tutan ve kamuoyundan destek isteyen Çelik, "Başıma bir şey gelirse intihar demeyin” demişti. Soruyorum ben Türk devletine, kamuoyuna bu faili kim koruyor? Neden hâlâ dışarıda? Biz öldükten sonra adaletin sağlanmasını istemiyorum. Çünkü ben 5 Mayıs’a kadar hayatta kalabileceğimi düşünmüyorum. Güvenliğimden endişe ediyorum” sözlerini sarf etmişti.

Öte yandan kadın tüm faillere karşı tüm direnişi boyunca tehdit de edilmişti.

Fatmanur Çelik, Ayhan Şengüler’in istismarla suçlandığı dosyanın kapatılmasına tepki gösterip itirazda bulunmuştu. Bunun üzerine Çelik’in evinde tarikat mahkemesi kurulduğu ve tarikatçıların Çelik’i tehdit ettiği ortaya çıkmıştı.