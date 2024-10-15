Tarikat müridinden Esra Erol'a ölüm tehdidi: "Parça parça edilip surlardan aşağı atılırsın"

Çanakkale'de kendisini mehdi ilan ederek insanları kandıran Mustafa Çabuk'un tutuklanmasının ardından müridi Hasan, Esra Erol'u öldüreceğini ilan ettiği bir video yayınladı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' diye adlandıran 200 kişilik grup, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk'la yaşıyordu. Emniyet güçlerinin şafak operasyonu ile Mustafa Çabuk, çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltına alındı.

Olay sonrası tehdit mesajları alan Esra Erol, ses kayıtlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Mustafa Çabuk'un müridi Hasan, "Ey Esra Erol, sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım. Herkesin canını alacağım" sözleriyle ölüm tehdidinde bulundu.

Seni destekleyenlerinde canını alacağım" diyerek tehditler savuran Hasan, "Benim canımla uğraşma. Parça parça edilip surlardan aşağı atılırsın" dedi.