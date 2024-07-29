Tarikat ve cemaatlere aktarılan paraları kesin

Haber Merkezi

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, haftalık değerlendirme raporunu yayımladı. Toprak’ın raporunda yer alan değerlendirmeler özetle şöyle:

‘‘10 yıllık yapılandırma süresine rağmen AKP’li belediyelerin ödemediği SGK prim borçlarına göz yuman iktidarın şimdi bu borçları CHP’li belediyelerden tahsil etme girişimi, kendisine oy vermeyen seçmeni cezalandırmaktır. Muhalefet belediyelerini hizmet veremez hale getirmek siyasi rekabet ve etik dışı bir zihniyetin dışa vurumudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin parasına sahip çıkmak konusunda bu kadar hassas, samimi ve dürüstse önce iktidarın aile vakıflarına, tarikat ve cemaat STK’larına ‘yardım ve destek’ adı altında bütçeden aktarılan milyarları kesmelidir. İktidar gücüyle muhalefet belediyelerini çökertip halkı hizmetsiz bırakma, belediyelere iş yaptırmama planı amacına ulaşamayacaktır. Doğrudan milleti cezalandırma amaçlı bu adımla seçmenin ve milletin hem vicdanında hem de oylarında bir kez daha hezimete uğrayacaktır.

Basın özgürlüğünde Yemen’in gerisindeyiz. 2024 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 158’inci sırada yer alan Türkiye, haklarında dava açılan, yargılanan ve halen cezaevlerinde bulunan gazeteci sayısıyla Filistin, Yemen gibi ülkelerin gerisinde kaldı. Halen süren bir siyasi cinayet davasında iktidar ittifakının küçük ortağı olan partinin mahkemeye ilettiği 154 kişilik siyasetçi, akademisyen, hukukçuya yönelik ‘kara liste’ içinde 63 gazetecinin olması, basın özgürlüğü için mücadele gününde gazetecilerin fişleme, baskı ve yaşamsal tehdit altında olduklarının en somut kanıtıdır.’’