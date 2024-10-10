Tarikatçılar Halk TV ekibine saldırdı

Haber Merkezi

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, kaçak yapılan Kuran kursu binasını görüntüleyen Halk TV ekibine kursun yöneticileri müdahale etti. Tarikatçılar, basın aracına zorla binerek ekibin çektiği görüntüleri sildirmek istedi.

Muhabir Yağmur Beril Varol, kameraman Şahin Karaşahin ve ulaştırma görevlisi Erkan Aydın’a müdahale eden kaçak Kuran kursu yöneticileri, “Neden çekiyorsunuz hakkınız var mı buna?” ifadesini kullanarak basını engellemeye çalıştı.

Söz konusu yapının İsmailağa cemaatine ait olduğu öğrenilirken tarikat üyesi 3 kişi, konuyu belediyenin ve mahkemenin hallettiğini ifade ederek "Siz basınsanız ne işiniz var burada?" ifadesiyle Halk TV ekibini hedef aldı.