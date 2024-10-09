Tarikatçılardan Halk TV ekibine müdahale: Zorla araca bindiler!

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, kaçak yapılan Kuran kursu binasını görüntüleyen Halk TV ekibine tarikatçılar müdahalede bulundu.

Halk TV ekibine müdahale eden tarikatçılar, basın aracına zorla binerek ekibin çektiği görüntüleri sildirmek istedi.

Muhabir Yağmur Beril Varol, kameraman Şahin Karaşahin ve ulaştırma görevlisi Erkan Aydın’a müdahale eden kaçak Kuran kursu yöneticileri, “Neden çekiyorsunuz hakkınız var mı buna?”