Tarikatın kaçak yapıları yerle bir edildi

AKP'den CHP'ye geçen Şehitkamil Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan Hanzevi tarikatına ait kaçak yapıları yıktı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Şencan, "Şehitkamil'de tarikatlara ve vakıflara hizmet dönemi bitti" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından AKP'den CHP'ye geçen belediyelerden Antep Şehitkamil Belediyesi kaçak yapılara karşı savaş açtı.

Bu kapsamda ilçe sınırları içerisinde bulunan ve kamuoyunda "dağda devasa külliye" görüntüleriyle bilinen Suriye kökenli Haznevi Tarikatı'nın yaptığı kaçak yapılar, CHP’li Şehitkamil Belediyesi tarafından yıkıldı.

Görüntüleri paylaşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü ve Şahinbey Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Hasan Şencan, şunları söyledi:

"Gaziantep’te üs kuran bu tarikat, ülke gündeminde dağın başında yapılan bir külliye ile gündem olmuştu ama öncesinde benim yayınladığım bakanların ve milletvekilerinin sözde tarikat liderinin elini öptüğü videodan sonra ülke gündeminde gündem olmuştu. Bu gerici tarikatın sözde külliyesinin etrafında mera alanlarına yaptığı ahır ve vb yapılar kaçak olduğu için Şehitkamil Belediyemiz tarafından yıkıldı. Gaziantep’te artık tarikatlara ve vakıflara hizmet dönemi bitti, Suriyeliler ile bu şehrin demografik yapısı ile oynanırken bir de tarikatları çıktı karşımıza. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi CHP olarak 1921 ruhu ile şehrimizi her alanda korumaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz."

Şencan, ilçede bulunan devasa külliye ile ilgili de incelemelerin sürdüğünü kaçak olarak belirlenen yerlerin yıkımına devam edileceğini söyledi.