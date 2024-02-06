Tarikatlara geniş alanlar açıldı

Haber Merkezi

İktidar halkın dayanışma faaliyetlerinin yerine tarikatları koymaya çalıştı. Menzil Cemaati’nin enkaz üzerinde depremzedelere tövbe seansı düzenlediği görüntüler tepki çekti. Kendini Menzil şeyhinin vekili olarak tanıtan cemaat üyesinin depremzedelere, “Gavs (Menzil şeyhi) hazretlerini kendime şeyh kabul ettim” sözlerini tekrarlattığı görüldü. Tarikatların bir başka skandalı ise kayıp çocukların akıbeti konusu oldu. Menzil Cemaati, Adıyaman’daki köyünde 1100 depremzede çocuğun bulunduğunu açıkladı, çocuklara “tekbir işareti” yaptırdığı görüntüleri paylaştı. Deprem felaketi nedeniyle birçok çocuğun ailesini kaybettiği veya çocukların kaybolduğu belirtildi.

Depremin ilk günlerinden bu yana bazı depremzede çocuklara devlet tarafından sahip çıkılmadığı da iddia edildi. Bu iddialara ilişkin daha öne açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, "Deprem bölgesinde şu ana kadar ailelerine ulaşılamayan refakatsiz çocuklar konusunda tek yetkili kurum bakanlığımızdır” ifadelerini kullanmıştı. Bu çocuklardan bazılarının da İsmailağa Cemaati’ne bağlı kuran kurslarına verildiği ortaya çıktı. Adem adlı vakıf yöneticisi, "Mahmut Ustaosmanoğlu'nun müridiyim" diyerek "Kurs binası bize ait. Bu çocukları, kalacak yerleri olmadığı için Sakarya Müftüsü bize yönlendirdi. Biz de çocukları koruma altına aldık. Eğitimini Diyanet ile biz veriyoruz" demişti. Çadırkentler çevresi ve pek çok noktada ise Menzil Tarikatı’na bağlı Beşir Derneği’ne alan açıldı. TIR’ların, çadırların üzerinde Beşir Derneği’nin büyük logoları yer aldı.

Depremlerin ardından sattığı çadırlarla gündeme gelen Kızılay’ın adı bir skandala daha karıştı. Deprem felaketinde çadır satan Kızılay’ın tarikatlarla iş birliği yaptığı ortaya çıktı. Kızılay’ın beslenme ihtiyacının karşılanması için tarikatlara bağlı derneklerle çalıştığı öğrenildi. Öte yandan Ordu’nun Fatsa İlçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde ise İsmailağa Cemaati’ne Yavuz Sultan Selim Vakfı’nın 10 ile 16 yaş arası sarık ve cübbe giydirilmiş çocuklara “dini eğitim” verilen yurt olarak kullanılan binada Kızılay’a ait yardım kolilerinin bulunduğu görüldü. Kızılay Fatsa Şubesi Başkanı Adil Keskin ise konuya ilişkin olarak, “Kızılay’a ait düğün salonu olarak kullanılan bir binamız var ancak orası kirada olduğu için orayı kullanamıyoruz.” dedi.