Tarikatları değil öğrenciyi besleyin

Ebru ÇELİK

Milli Eğitim Bakanlığı, vakıf ve cemaatlere milyonlarca lira akıtırken, öğrencilerin velilerin ve sendikaların bir öğün ücretsiz yemek talebini ‘yetersiz kaynak’ gerekçesiyle üç maymunu oynuyor. Son olarak AKP’nin seçim öncesinde vadettiği okul öncesi ve yatılı okullarda bir öğün ücretsiz yemek verme uygulamasını kaldırması da tepkileri artırdı. Soruna karşı bütçe oluşturulması yönünde çağrı yapan veliler, 12 Kasım’da Ankara’ya giderek Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacaklarını söyledi.

Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz da okullarda bir öğün yemek yemelerinin çocukların hakkı olduğunu söyledi. Yılmaz BirGün’e yaptığı açıklamada, ilgili kurumlara giderek çocukların yetersiz beslendiklerini ve beslenme koşullarını anlatarak taleplerini dile getireceklerini kaydetti.

Yılmaz, 12 Kasım’da Milli Eğitim Bakanlığı’nın önüne giderek eylem yapacaklarını daha sonra Bakanlık ile görüşme talep edeceklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Bakanlığa çağrımızı yapmıştık şimdi de MEB’e talebimizi dosya olarak vereceğiz. Bakanlığın tarikat ve cemaat vakıflarına 6 ayda aktardığı para 100 milyonu geçiyor. Bu para Türkiye’deki devlet okullarına 2 yıl yemek sağlayabilecek bir miktar. Yani bir öğün yemek için Bakanlığın ayıramayacağı bir bütçesi yok. Ayrıca yoksulluğun artmasıyla çocuklar evlerinde düzgün beslenemiyor. Okullarda ise hiç beslenemiyor. Sağlıksız beslenmenin eğitime doğrudan etkisi oluyor. Sağlıklı beslenememek çocuklarda akademik, sosyal ve fizyolojik gelişimlerini doğrudan etkiliyor. Yaşı küçük öğrencilerde açlık uykusuzluk yaparken, ergenlik çağındaki çocuklarda çoğunlukla psikolojilerini etkileyerek agresif olmalarına sebep oluyor. Öğrenciler eşit şekilde beslenmeli.”

Veliler de “Çocuklarımızın beslenme çantalarına bazı günler yarım ekmek koyabiliyoruz bazı günler koyamıyoruz” diye isyan etti.

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ÇOCUKLAR AÇLIKTAN BAYILIYOR

Veliler ve öğretmenler, öğrencilerin yaşadıkları bazı olayları şöyle anlattı:

• İbrahim Saime Zıpkın İlkokulu, Sancaktepe Beyhan Şenyuva Ortaokulu’nda sosyal yardım alan veliler, çocuklarının beslenme çantalarını çoğu zaman boş gönderiyor.

• Bazı okullarda, askıda tost uygulaması sebebiyle akran zorbalığı yaşanıyor.

• Bazı okullarda beslenme çantası boş giden çocuklardan bazıları derslerde bayılıyor.

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BODURLUK GİDEREK ARTIYOR

Derinleşen ekonomik kriz, gıda fiyatlarındaki ciddi artış özellikle dar gelirli aileleri vuruyor. Bu durum sağlıklı ve dengeli beslenmeyi de etkiliyor, çocuklarda yetersiz beslenme yaygınlaşıyor. TÜİK ‘2022 Türkiye Çocuk Araştırmasına’ göre; çocuklar bodurluk oranı giderek artıyor. Dünya Gıda Örgütü’nün 2022 verilerine göre, Türkiye’de 14,8 milyon kişi yetersiz besleniyor. BM’nin 2023 Sürdürülebilir Kalkınma Raporu ise Türkiye’de yetersiz beslenmenin yaygınlık oranını yüzde 2,5, 5 yaş altı çocuklardaki bodurluk oranını yüzde 5,5. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) verilerine göre, 5 yaş altı çocuklarda kısa boy oranı yaklaşık yüzde 10. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada 5 yaş altındaki 144 milyon çocuk bodur.