Tarım alanları ve yaban hayat olumsuz etkileniyor

Haber Merkezi

Manisa’da bulunan ekoloji örgütleri, kentte 16 ayrı noktada 450 bin dönümü kapsayan jeotermal ihalesinin iptal edilmesi talebiyle Manisa Defterdarlık binası önünde eylem yaptı. "Jeotermal kirliliğine hayır" pankartı açılan açıklamaya Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ve Çiftçi-Sen Örgütlenme Sekreteri Adnan Çobanoğlu’nun yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı.

Ekoloji örgütleri adına konuşan Akhisar Çevre Derneği Başkanı Erdan Boşnak, işletildiği her yerde çevreye büyük zarar veren jeotermallerin, denetim sistemleri kurulmadan yenilerinin açılmasını istemediklerini vurguladı.

Jeotermallerin çevre felaketinin adı olduğunu kaydeden Boşnak, "Türkiye’nin en verimli tarım alanı olan Manisa Gediz Ovasında, toplam yaklaşık 450 bin dönüm arazide 16 farklı alanda Sarıgöl, Gölmarmara, Köprübaşı, Kula, Salihli, Alaşehir, Ahmetli, Şehzadeler, Saruhanlı ve Akhisar İlçelerinde Jeotermal Kaynak Arama Ve İşletme Ruhsat Sahası İhalesi açılacaktır. Halen bu ilçelerde 172 adet jeotermal kuyu açılmış ve potansiyeli yaklaşık 3 bin kuyudur. Halen 17 enerji santralı işletmede olup, yaşanmış olan olumsuzluklar tarımsal üretime ve yeraltı sularına zarar vermektedir. Jeotermal kaynaklarımızın kamusal hizmet anlayışı içinde, merkezi ve bütüncül bir planlama ile değerlendirilmesi özel bir önem taşımaktadır" dedi. Boşnak, yeni jeotermal sahalarının tarım alanları, orman ve yaban hayatını olumsuz etkileyeceğine dikkati çekti.