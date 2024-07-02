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Tarım aleti çalan 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

Ajans Haberleri
  • 02.07.2024 15:40
  • Giriş: 02.07.2024 15:40
  • Güncelleme: 02.07.2024 15:40
Kaynak: İHA
Tarım aleti çalan 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde iki ayrı tarım aletini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 süpheli tutuklandı.

Akçadağ ilçesinde iki ayrı tarım aletinin çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. 122 saatlik kamera görüntülerinin izlenerek yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirdikleri belirlenen M.D. , S.K. ve Y.G. yakalanarak gözaltına alındı. 

Çalıntı tarım aletleri Kuluncak ilçesinde bulunarak sahiplerine teslim edilirken 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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