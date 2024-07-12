Tarım aracı devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Düzce'de tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Düzce'de, patpat olarak tabir edilen tarım aracının devrildiği kazada, bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Gölyaka ilçesi Bekiroğlu köyünde meydana geldi. Patpat olarak bilinen tarım aracı, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü V.G. ile birlikte araçta bulunan A.Ö. ve N.Ö. yaralandı, Fadime Koç ise yaşamını yitirdi.

Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Fadime Koç'un cansız bedeni, inceleme sonrası morga götürüldü.