Tarım arazileri artık Limak’ın

Gökay BAŞCAN

Limak Holding, Ankara Haymana’da maden projeleriyle bölgedeki tarım ve orman arazilerini ele geçirdi. 2012’den bu yana kalker ocaklarının başlama ve genişletme projeleri için 7 çevresel etki değerlendirme (ÇED) onayı verilen şirketin, son kararla birlikte 407 hektar yani 5 bin 700 futbol sahası büyüklüğündeki alan kullanımına açıldı.

Haymana’nın Türkşerefli, Polatlı’nın ise Babayakup Mahallesi sınırlarında yer alan madenin sınırından Güvenli Deresi, ortasından ise Susuz Deresi ve beraberinde yine mevsimsel olarak akış sağlayan isimsiz dereler geçiyor.

Limak Holding’e bağlı Limak Çimento’nun Polatlı’daki çimento tesisine hammadde sağlamak için adeta bölgeyi ele geçirdi. İlk olarak 2012 yılında harekete geçen Limak Çimento, geçen 13 yıl içerisinde biri revizyon olmak üzere toplam 7 genişletme kapasite artırımı projesine ÇED onayı aldı. Son olarak aldığı ÇED olumlu kararıyla birlikte maden ocağının kapasitesini yıllık 3 milyon 500 bin tona çıkardı. Kalker ocağının faaliyet yürüttüğü toplamda 407 hektarlık alanın 284,41’i orman 70,8’i mera, 18,53’ü tarla ve kalan bölüm ise hali arazi niteliğinde.

Projenin hayata geçirildiği bölge ayrıca, ormanlık alanlara isabet eden araziler, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılmak üzere orman idaresine tahsis edilmiş alanlardan oluşuyor. Yine bölgedeki arazinin tarım üzerindeki önemi şirket tarafından ÇED dosyasında da itiraf ediliyor: “Proje alanının çevresinde yer alan tarımsal nitelikli alanlarda daha çok kuru tarıma dayalı üretim yapılmakta olup, arpa, buğday yetiştiriciliği önemli yer tutmaktadır.”

Öte yandan proje alanı, 2022-2023 Avlaklar Haritasına göre “Haymana Durutlar Genel Avlağı” içerisinde kalıyor. Yine proje alanı, TEİAŞ Genel Müdürlüğü’ne ait Temelli, Polatlı’dan Polatlı Çimento Alanı arasında yüksel gerilim hattı alanına denk geliyor. Şirket, ÇED dosyasında, TEİAŞ ile bu konuda bir protokol imzalanacağını belirtti.