Tarım arazileri RES için yandaşa açıldı

Ebru ÇELİK

Yılın ilk sekiz ayında 64 bin 500 hektarlık alan yangınlarda kül olurken orman ve tarım alanlarını talan edecek projeler peş peşe devreye sokuluyor.

Bu projelerden birisi de Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşı olan Raif İnan’ın ortağı olduğu Nesma Enerji’nin İzmir Bergama ve Balıkesir Burhaniye arasındaki RES projesi.

650 MİLYON TL’LİK PROJE

1837 futbol sahası büyüklüğündeki proje için “ÇED olumlu” kararı verildi. Proje Bergama’nın Yukarıcuma, Terzihaliler, Güneşli, Hacımzalar ile Burhaniye’nin Kuyumcu, Hacıbozlar ve Kırtık mahallelerini kapsıyor. Temmuz ayında çıkan yangın Hacımzalar Mahallelesi dahil birçok tarım ve orman arazisini kısa sürede yok etmişti.

Nesma Enerji şirketinin 8 mahalleyi kapsayacak projesi, yanan mahalleleri de kapsayarak toplam 1311 hektarlık alanda 9 türbin ve 44 MWe/44 MWh kapasiteli enerji depolama tesisi inşa etmeyi hedefliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nesma Enerji Yatırım A.Ş.’nin yeni Rüzgar Enerji Santrali (RES) ve enerji depolama tesisi projesine "Çevresel Etki Değerlendirmesi olumludur" (ÇED) kararı verdi. Şirketin onay alan projesinin bedeli 650 milyon değerinde.

ÇED dosyasına göre türbin platformları ve bağlantı yolları için çok sayıda ağaç kesimi yapılacak. Proje sahası en yakın köy yerleşimlerine 329 metre mesafede, bölgede ise hem sulu hem kuru tarım alanları ile meralar bulunuyor.

Rapor, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğini doğrulasa da, “Önlemler alınacaktır” ifadesiyle ile talan geçiştiriliyor.

Nesma Enerji’nin Manisa Akhisar ve Balıkesir Sındırgı’da kurmak istediği bir başka RES projesi için geçtiğimiz ay Bakanlık yine ‘ÇED olumlu’ kararı vermişti. 668 milyon TL’lik proje, zeytinlikleri ve ormanlık alanları talan edecekken şirket bir talana daha imza atarak 650 milyon TL’lik proje için de onay aldı. Şirketin 2025 yılı içinde farklı illerde 15 yeni RES projesi için başvurusu değerlendirilme sürecinde.

***

İMAM HATİP ARKADAŞLIĞI

Nesma Enerji Yatırım şirketi, 2015’te AKP Bitlis milletvekili adayı Zeki Peker’in aile şirketi olan Pekerler İnşaat’ın yönetim kurulu üyesi Özgür Peker tarafından kuruldu. Daha sonra ise Birleşik Arap Emirlikleri’den bir şirkete devredildi. Şu an ise İsviçreli şirketin yönetim kurulunda Mehmet Şafii İnan ve Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Raif İnan bulunuyor. İki isim aynı zamanda TRT bünyesindeki tabii isimli platform için birçok diziyi yaptı. Bilal Erdoğan’ın kurduğu Kartal Eğitim Vakfı’nın da yöneticisi olduğu gündeme gelen Raif İnan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) AKP döneminde geçtiğimiz yıl 28 ihale aldı. İnan’ın A23 dışında İstanbul’da 32 ayrı şirketi olduğu da gündeme gelenler arasında.