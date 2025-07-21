Tarım arazileri zarar görecek

Ada Sude ATAK

İzmir’in Ödemiş ilçesinde hâlihazırda birçok tesisi bulunan Özce Grup Bünyesi’ndeki Biosun Ödemiş Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre Şirketi ‘atıkların termal yöntemle bertaraf edilmesi ve enerji üretim tesisi’ için ÇED sürecini tamamladı. Bölge halkı, ilgili tesis için projenin son halini askıya çıkaran Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na projenin iptalini ve itirazlarını iletmek için imza topluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ancak Biosun tarafından işletilen Ödemiş Katı Atık Yönetimi Entegre Tesisleri’nin bulunduğu parselde; mevcut mekanik ayırma tesisi, biyometanizasyon tesisi, elektrik üretim tesisi üniteleri ve atıktan türetilmiş yakıt (ATY) tesisine ek olarak atıkların termal yöntemle bertaraf edilmesi ve enerji üretim tesisi inşa edilmesi planlanıyor.

Küçük Menderes Havzası Koza Hareketi Derneği Başkanı Selahattin Bağlı halkın katılım toplantısının Şubat ayında gerçekleştiğini ancak toplantı sürecinin saklı tutulduğunu söyledi. 10 Temmuz’da İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısı için Ankara’ya gittiğini anımsatan Bağlı, şöyle devam etti: ‘‘Dernek olarak projenin bölgemiz tarım alanlarını, insanları ve gelecekteki nesilleri nasıl etkileyeceğini anlatmaya çalıştık. Çok büyük bir şekilde dumandan etkileneceğiz. Çünkü baca gazından karbondioksit, kükürt dioksit, plastik partiküller çıkacak. Bunlar tarım ürünleri üzerinde, dibindeki tarlaya düştüğü zaman toz yapıyor. Filtresi olmasına rağmen günde 18 ton üretiyor. Ondan sonra bu tarım ürünleri, şeftalisi, eriği, kayısısı, zeytini, asması, domatesi, ne varsa hepsi de etkilenecek.”