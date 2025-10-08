Tarım arazilerine otoyol darbesi

Ebru ÇELİK

İhalesi Limak İnşaat’a verilen Antalya-Alanya otoyolu projesi hem tarım, hem yaşam alanlarını tehdit ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir ve birçok AKP-MHP’li isimin katılımıyla temeli atılan proje,“trafik sorununu çözecek” iddiasıyla savunulurken, bölge halkı bunun böyle olmadığı görüşünde. Otoyolun trafiği azaltmayacağı ve kente fayda sağlamayacağını öne süren halk ‘‘Güzergâh bilinçli biçimde yerleşimleri ve tarım arazileri üzerinden geçiriliyor. Yol güzergâhında değişiklik yapılmalı’’ dedi.

Temmuz 2025’te temeli atılan otoyol projesi, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Limak arasında yapılan yap-işlet-devret ile yürütülüyor. Proje, Serik ve Alanya Çevre yolu olarak planlanıyor. Serik Çevre yolu projesinin ÇED dosyasında geçen bedeli 135 milyon 854 bin TL iken, Alanya Çevre yolu için 33 milyon 963 bin TL olarak yer aldı. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu ise Limak’ın üstlendiği ve 3 yıla bitirileceği öngörülen projenin bedelini 2 milyar 429 milyon avro olarak açıkladı.

MAHALLELERİ BÖLECEK

Antalya Serik Kavşağı’ndan başlayacak olan proje, Manavgat üzerinden geçip Alanya Konaklı Kavşağı’nda sona ererek birçok mahallenin, yerleşimin ortasından geçiyor. Toplam uzunluğu 122 kilometre olan otoyolun 84 kilometresi ana yol, 38 kilometresi bağlantı yollarından oluşacak. Projede 7 kavşak, 8 tünel, 19 köprü ve 4 hizmet alanı yer alıyor. Projeyle Antalya-Alanya arası 4 saatlik yol süresinin 36 dakikaya ineceği öne sürülse de bölge halkı 122 km’lik 2,5 saatlik yolun 36 dakikaya ineceği iddiasına “tamamen ütopik” diyerek tepki gösterdi. CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Alanya halkının trafik açısından bu yola ihtiyacı olduğunu ancak planlanan güzergâhın büyük bir tahribata yol açacağını, sonucunda ise trafiği azaltmayacağını kaydetti.

SORUN BÜYÜYECEK

‘‘Otoyol olarak düşündüğümüz proje, Antalya Havalimanı ile Gazipaşa Havalimanı’nı birbirine bağlayacak ve bölgedeki ulaşım sorunlarını çözecek bir çalışma olmalıydı. Ancak ortaya bunun yerine çok yetersiz bir proje çıktı” diyen Kandemir “Bu yol bizim ulaşım sorunumuza çözüm getirmiyor. Çünkü trafiğin en çok sıkıştığı bölge zaten Antalya-Serik arasıyla Alanya-Konaklı arası. Şimdi yolu getirip 84 kilometre yukarıda yapıyorlar, sonra bağlantı yollarıyla trafiği yeniden sıkışık bölgelere aktarıyorlar. Bu da sorunu çözmek yerine daha da büyütüyor’’ dedi.

Okurcalar, Alara, Çakallar, Konaklı, Emişbeleni ve Toslak mahallelerinde yol güzergâhının insanların evlerinin ve tarım arazilerinin üzerinden geçtiğini kaydeden Kandemir, şöyle devam etti: “Özellikle Alanya Konaklı’daki bağlantı yolu tamamen tarım alanlarının ve yerleşimlerin içinden geçecek şekilde planlanmış. Oysa yolu biraz kuzeye 600 metre kadar yukarıya çekseler bu sorun ortadan kalkacak. Ancak bu yolun tarım arazilerinin ve evlerin üzerinden değil, uygun bir güzergâhtan geçmesini istiyoruz. Bu itirazı firma yetkililerine de anlattık. Onlar da ‘Yolu daha kuzeye alabiliriz ama maliyet artar’ dediler. Maliyet artıyor diye insanların evlerinin ve tarlalarının üzerinden yol geçirirseniz üretime zarar verirsiniz, sosyal yapıyı ve su kaynaklarını mahvedersiniz’ dedim. Ayrıca, ‘Alanya-Antalya arası 36 dakikaya inecek’ gibi tamamen ütopik açıklamalar yapılıyor. Böyle bir hesaplama mümkün değil. Zaten yapılacak yol 84 kilometre, buna 34 kilometre de bağlantı yolu eklenecek. Bu bağlantılar trafiğin zaten sıkıştığı yerlerde olduğu şişe ağzı gibi daralan bir trafik olacak.”

Yol projesinin güzergâhında olan Konaklı Mahallesi’nin muhtarı Kerim Şen de “Yolun 30 kilometre daha uzatılıp Alanya’nın doğusuna, Mahmutlar’ın ötesine kadar gitmesini istiyoruz. Kent asıl o zaman nefes alabilir” dedi. Projenin hayata geçirildiği takdirde mahallelerinin ikiye bölüneceğini anlatan Şen, “Bizim mahallede yol, imarlı alanı tam ortadan ikiye bölüyor. Evler ve seralar zarar görecek. Mahallelerin yanı sıra, yurttaşların geçim kaynağı olan tarım arazileri de tamamen yok olacak” diye konuştu.

∗∗∗

HASSASİYET GÖZETİLMEMİŞ

Ayrıca Antalya-Alanya Çevre yolu projesi için ormanlık alan üzerine taşocağı projesi de planlandı. ‘‘ÇED gerekli değildir’’ kararı verilen ve Manavgat İlçesi, Uzunlar Mahallesi ile Kepez ilçesi Şıhlar Mahallesi’ne yapılacak toplam 3 milyon TL değerindeki taşocağı için 45,4 hektar yani 64 futbol sahası büyüklüğündeki arazide ağaçlar kesilecek. Bülent Kandemir ‘‘Bu proje yüzünden dahası da gelecek. Hiçbir çevresel hassasiyet gözetilmemiş. Devlet burada halkın değil, müteahhitin yanında. Müteahhitin daha fazla para kazanabilmesi için yol, en kolay ve ucuz güzergâhtan geçiriliyor. Bu da çiftçiye ve köylüye büyük zarar veriyor. Köylerin içine yapılan taş ocakları hem tarımı hem yaşam alanlarını tehdit ediyor’’ dedi.