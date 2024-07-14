Tarım arazisi yangını yerleşim yerine ulaşmadan söndürüldü

Aydın’ın Karpuzlu ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın, yerleşim yerlerine 300 metre kala ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.



Yangın, Karpuzlu ilçesi Abak Mahallesi İmamlar Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre mezarlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler tarım arazilerine sıçradı. Yangını fark eden yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın, yerleşim yerlerine 300 metre kala söndürüldü.

Yangında tarım arazileri büyük ölçüde zarar görürken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.