Tarım Bakanı Yumaklı, Suriye'de 50 bin metrekarelik alanda sera kurulacağını açıkladı

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iki ülke arasında tarım faaliyetleri için ortak bir komite kurulduğunu ve bu komitenin bir yol haritası hazırlandığını açıkladı. Yumaklı'nın açıklamasına göre Suriye’de 50 bin metrekarelik alanda 20 bloktan oluşacak bir sera kurulacak.

Türkiye’nin Suriye halkına destek sağladığını savunan Yumaklı, açıklamasında "Özellikle gıda arz güvenliğinin sağlanması için bitkisel ve hayvansal üretime dönük önemli faaliyetler yürütüldü. Artık 13 yılın sonunda, harap olmuş altyapının getirdiği sorunlarla birlikte ileriye dönük çok ciddi faaliyetlerde bulunmamız gerekiyor. Bu sebeple buradayız" ifadelerini kullandı.​​​​​​​

Yumaklı, nisan ayında Suriye Tarım Bakanının Türkiye’yi ziyaret ettiğini, tarım alanındaki gelişmeler için iki ülke arasında ortak bir komite kurulduğunu ve bu komitenin takvimlendirilmiş bir yol haritası hazırlandığını kaydetti.

"ALIŞVERİŞİ BİRLİKTE YAPACAĞIZ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği "kazan kazan prensibine" atıfta bulunan Yumaklı, "İnşallah burada yapılanlar hem Suriye halkı için son derece önemli olacak hem de kardeşlik ve komşuluk hukukundan kaynaklı alışverişimizi birlikte gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu. Yumaklı, Suriye'deki somut projelere ilişkin de bilgi vererek, Suriye’de 50 bin metrekarelik alanda 20 bloktan oluşacak bir sera kurulacağını söyledi.

Çiftçi kayıt sistemi ve tarımsal envanter sistemine destek verdiklerini dile getiren Yumaklı, "Suriye’de görülen şap hastalığına karşı da adım atacağız. Özellikle sınır illerinden başlamak üzere aşılama yapılabilmesi için belli dozlarda şap aşısı gönderdik. Türkiye, bundan sonraki süreçte de Suriye’de tarımsal üretimin ayağa kaldırılmasına destek verecek. Aynı zamanda iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için önemli bir potansiyel harekete geçirilecek" ifadelerini kullandı.