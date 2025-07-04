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Tarım Bakanlığı'nın destek ödemeleri hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 344 milyon 877 bin 943 TL tutarındaki tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Ekonomi
  • 04.07.2025 17:00
  • Giriş: 04.07.2025 17:00
  • Güncelleme: 04.07.2025 17:03
Kaynak: DHA
Tarım Bakanlığı'nın destek ödemeleri hesaplara yatıyor
Foto: Depophotos

Tarım ve Orman Bakanlığı, 344 milyon 877 bin 943 TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "344 milyon 877 bin 943 TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verildi.

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